Catania - Motta Sant'Anastasia: bimba di 15 mesi muore in un incidente stradale

Una bimba di 15 mesi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 134 a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Il drammatico impatto si è verificato nella giornata di sabato 31 maggio.

Secondo una prima ricostruzione, la madre della piccola era alla guida dell’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto si è schiantata contro il muro perimetrale di un’abitazione. L’impatto è stato particolarmente violento.

Immediati i soccorsi: la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, ma i tentativi dei medici di salvarle la vita si sono rivelati vani. La piccola è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportate.

Nell’incidente è rimasta ferita anche la madre, che ha riportato traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni, secondo fonti mediche, non destano preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire le cause che hanno portato al tragico schianto.