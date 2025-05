Uomini e Donne - Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara: ecco chi è la nuova coppia

Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta: al termine del percorso sul trono di Uomini e Donne, andato in onda in prima serata venerdì 30 maggio su Canale 5, ha deciso di iniziare una relazione con Cristina Ferrara.

Dopo aver comunicato a Nadia Di Diodato che non sarebbe stata lei la scelta finale, Gianmarco ha invitato Cristina a sedersi davanti a lui per dichiararle i suoi sentimenti. Le sue parole hanno commosso il pubblico: "La prima volta che ti ho visto, ho provato sensazioni strane. Non mi eri simpatica, ti trovavo misteriosa, ma i tuoi occhi mi hanno trasmesso dolcezza e tristezza. Non capivo cosa ci fosse in te, ma sentivo che c’era altro".

Il tronista ha raccontato come, col tempo, abbia visto emergere un lato più profondo di Cristina: "Hai tirato fuori una sensualità che mi ha spiazzato. Non capivo se c’era passione, poi mi hai scritto una lettera molto intima e lì ho cominciato ad avere risposte. Sei una ragazza fragile e sensibile, ma spesso reprimi questi lati belli e io andavo in confusione".

Il momento decisivo è arrivato quando Cristina ha mostrato le sue emozioni: "Quando ti ho visto piangere, ho capito tutto. Hai detto: ‘Ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, vedo una persona buona’. In quel momento ti ho compresa davvero".

Gianmarco ha poi concluso il suo discorso con una dichiarazione chiara: "Sei una ragazza che vale tanto, che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui". Cristina ha accettato con emozione e la scelta si è conclusa con un bacio e una pioggia di petali rosa, simbolo della nuova coppia nata nel programma.

Gianmarco Steri ha 28 anni ed è originario di Roma. È proprietario di due barberie in zone centrali della capitale, ama lo sport e ha un passato da calciatore professionista: ha militato nelle giovanili di Roma e Lazio, per poi proseguire la carriera in squadre come Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Appassionato di tatuaggi, ne ha molti visibili sul corpo.

Cristina Ferrara, anche lei 28enne, è nata a Napoli ma si è trasferita a Milano da giovanissima per studiare danza e laurearsi in design. Prima di approdare nel programma come corteggiatrice, lavorava come assistente in un centro medico. Durante la sua permanenza a Uomini e Donne, è finita al centro di voci di gossip per un presunto flirt con Eric García Martret, difensore del Barcellona, mai confermato ufficialmente.