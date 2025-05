Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri stasera in prima serata: tra Nadia e Cristina, chi ha conquistato il suo cuore

Stasera, non perdere l'emozionante scelta finale di Gianmarco Steri a Uomini e Donne! Alle 21.45 su Canale 5, scopriremo se il tronista romano ha trovato l'amore con Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara. Preparati a vivere una serata ricca di suspense e sentimenti!

Stasera, venerdì 30 maggio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la tanto attesa scelta finale di Gianmarco Steri, protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. A partire dalle 21.45, subito dopo Striscia la Notizia, i telespettatori scopriranno se il tronista romano ha deciso di uscire dal programma con Nadia Di Diodato o con Cristina Ferrara.

L’appuntamento in prime time rappresenta un evento speciale, visto che il programma condotto da Maria De Filippi ha sempre trovato spazio nella fascia pomeridiana. Questo cambio di collocazione conferma l’interesse suscitato dal percorso di Gianmarco, uno dei più seguiti dell’intera stagione.

Il 28enne romano ha fatto il suo ingresso nel dating show come corteggiatore di Martina De Ioannon, ma dopo la decisione di lei di uscire con Ciro Solimeno, ha accettato la proposta della redazione e si è seduto sul trono. Per lui sono arrivate circa 8000 candidature, un record nella storia del programma.

Gianmarco ha costruito un percorso profondo e intenso, fatto di alti e bassi, che ha tenuto incollati milioni di spettatori. La sua scelta chiude ufficialmente la stagione televisiva di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni online, il tronista avrebbe deciso di uscire dal programma con Cristina Ferrara, preferendola a Nadia, che ha condiviso con lui la parte finale di questo viaggio.

“Non so se uscirò da qui con la donna giusta, ma sicuramente ne esco convinto e consapevole che senza amore non si vive”, si sente dire Gianmarco nella clip che precede la puntata di stasera, rendendo ancora più alta la curiosità dei fan.

Nato e cresciuto a Roma, Gianmarco Steri è proprietario di due barberie situate in zone centrali della capitale. Appassionato di sport e fitness, ha militato nel mondo del calcio professionistico, vestendo le maglie giovanili di Roma e Lazio, per poi proseguire la carriera in club come Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Amante dei tatuaggi, ne ha diversi ben visibili sul corpo.