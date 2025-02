Chi è Liane Arias Uomini e Donne: la nuova corteggiatrice che conquista Gianmarco Steri

Liane Arias è una delle nuove corteggiatrici di Gianmarco Steri nel programma televisivo "Uomini e Donne". Ventiduenne originaria dei Castelli Romani, Liane è al terzo anno di Scienze Farmaceutiche Applicate e aspira a diventare nutrizionista, pianificando di proseguire con la laurea magistrale. La sua famiglia ha radici multiculturali: la madre è italo-francese e il padre sudamericano, conferendole tre nazionalità. Durante la puntata del 31 gennaio 2025, Liane ha catturato l'attenzione di Gianmarco, che l'ha scelta per il suo primo ballo da tronista.

Il profilo Instagram di Liane è @arias_, ma attualmente è impostato come privato. Nonostante ciò, la sua partecipazione al programma sta suscitando interesse tra il pubblico, che attende di vedere come si svilupperà la sua conoscenza con Gianmarco.

Gianmarco Steri, 28 anni, è un imprenditore romano con due barber shop nella capitale. Dopo aver partecipato come corteggiatore di Martina De Ioannon, è stato scelto come nuovo tronista di "Uomini e Donne". La sua esperienza nel programma ha attirato l'attenzione di molte aspiranti corteggiatrici, tra cui Liane.

La partecipazione di Liane Arias a "Uomini e Donne" sta generando curiosità tra gli spettatori, interessati a scoprire come evolverà la sua relazione con Gianmarco Steri.

