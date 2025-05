Musei gratis a Roma domenica 1 giugno: mostre, orari e luoghi da visitare

Domenica 1 giugno, in occasione della prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito nei musei del Sistema Musei di Roma Capitale e in diverse aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, consente l’accesso libero alle collezioni permanenti e mostre temporanee, fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi, al contact center 060608 (attivo dalle 9:00 alle 19:00).

Saranno aperti gratuitamente:

Parco Archeologico del Celio (7:00 – 20:00), incluso il Museo della Forma Urbis (10:00 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00)

(7:00 – 20:00), incluso il Museo della Forma Urbis (10:00 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00) Area Sacra di Largo Argentina (9:30 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00)

(9:30 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00) Area archeologica del Circo Massimo (9:30 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00)

(9:30 – 19:00; ultimo ingresso ore 18:00) Fori Imperiali (ingresso da Colonna Traiana, 9:00 – 19:15; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Tra i musei civici a ingresso libero:

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartini

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia : Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca

: Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca Museo Civico di Zoologia

Ai Musei Capitolini sarà possibile visitare le mostre:

Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino: opere dalla Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ di Ancona

Agrippa Iulius Caesar, l'erede ripudiato: tre ritratti di Agrippa Postumo

I Farnese nella Roma del Cinquecento: oltre 140 opere tra sculture, bronzi e manoscritti

I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli: esposizione sui marmi colorati nei secoli

Nel giardino di Villa Caffarelli: ricostruzione in scala reale del Colosso di Costantino (13 metri)

Ai Musei di Villa Torlonia (via Nomentana 70):

Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un’altra forma di amore: oltre 100 opere e documenti

Niki Berlinguer. La signora degli arazzi: esposizione dedicata all'artista e tessitrice

PYSANKA. La bellezza fragile dell'Arte Ucraina: la tradizione decorativa dell’uovo

Alla Galleria d’Arte Moderna (via Crispi 24):

Omaggio a Carlo Levi: l’amicizia con Piero Martina e la storia del collezionismo

Nino Bertoletti 1889–1971: retrospettiva su pittura, architettura e giornalismo

L’allieva di danza di Venanzo Crocetti: scultura restaurata dedicata alla danza

Al Museo di Roma in Trastevere (piazza S. Egidio 1/b):

Frigidaire: immagini e figure iconiche della rivista d’arte e satira fondata nel 1980

L’albero del poeta: mostra dedicata alla quercia del Tasso al Gianicolo

Tina Modotti. Donna, Fotografa, Militante: oltre 60 tra fotografie, lettere e documenti

Musei comunali con ingresso sempre gratuito:

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco

Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Museo Napoleonico

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo delle Mura

Villa di Massenzio

Al Museo Carlo Bilotti, la mostra Tra mito e sacro esplora il tema della sacralità nell’arte contemporanea, in occasione dell’Anno Giubilare.

Eccezioni alla gratuità: restano a pagamento alcune mostre temporanee, con tariffa ordinaria o ridotta per i possessori della MIC Card.

Amano Corpus Animae (Museo di Roma): oltre 200 opere del maestro Yoshitaka Amano

Franco Fontana. Retrospective (Ara Pacis): mostra retrospettiva sul celebre fotografo

Rifugio antiaereo e bunker (Villa Torlonia): nuovo percorso immersivo sulla Seconda guerra mondiale

(Villa Torlonia): nuovo percorso immersivo sulla Seconda guerra mondiale Circo Maximo Experience : visita in realtà aumentata del Circo Massimo (17:00 – 21:00)

: visita in realtà aumentata del Circo Massimo (17:00 – 21:00) Spettacoli del Planetario: consultabili su planetarioroma.it

Domenica al Museo: il 1° giugno anche i musei statali aderiscono all’iniziativa del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti in tutta Italia. Tra i siti visitabili a Roma e Lazio:

Galleria Borghese (Roma)

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma)

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini e Galleria Corsini (Roma)

Galleria Spada (Roma)

Arco di Malborghetto (Roma)

Drugstore Museum e Necropoli Portuense (Roma)

Antiquarium e Area Archeologica di Lucus Feroniae (Capena)

Abbazia Greca di San Nilo (Grottaferrata)

Monastero di Santa Scolastica e Sacro Speco di San Benedetto (Subiaco)

Per informazioni aggiornate: www.museiincomuneroma.it e canali social del Sistema Musei di Roma Capitale.