Formula 1, oggi le qualifiche del GP di Spagna: orari e dove seguirle in diretta e in chiaro

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio di Spagna, in programma sul circuito del Montmeló, a pochi chilometri da Barcellona. Oggi, sabato 31 maggio, sono in programma la terza sessione di prove libere e le decisive qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza per la gara di domenica.

Il GP di Spagna rappresenta il nono appuntamento del Mondiale 2025 e chiude la tripletta di gare europee che ha visto il circus toccare Imola e Monaco prima di approdare in Catalogna. A partire dal 2026, l’evento si trasferirà a Madrid, ma per quest’anno resta confermato lo storico tracciato di Montmeló.

Di seguito il programma completo di oggi, sabato 31 maggio:

Ore 12:30 – Terza sessione di prove libere

– Terza sessione di Ore 16:00 – Sessione ufficiale di qualifiche

Le qualifiche del GP di Spagna saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW. Per chi preferisce la visione in chiaro, l’appuntamento è su TV8, ma in differita alle ore 18:00.

La gara di domenica 1° giugno si disputerà sempre alle ore 18:00 e seguirà la stessa programmazione: in diretta su Sky e in differita su TV8.