Gp Monaco F1, oggi le qualifiche: orari e dove vederle in diretta e in chiaro

Sabato di grande attesa per gli appassionati di Formula 1, con il Gran Premio di Monaco pronto a entrare nel vivo. Oggi, sabato 24 maggio, si corre nel cuore del Principato per definire la griglia di partenza della gara di domenica 25 maggio. Dopo il dominio mostrato da Charles Leclerc nelle prime due sessioni di prove libere, cresce l’attenzione sulle qualifiche del pomeriggio.

Programma del giorno e orari ufficiali

Il weekend dell’ottava tappa del Mondiale F1 prosegue con la terza sessione di prove libere seguita dalle attesissime qualifiche:

Ore 12:30 – Prove Libere 3

– Prove Libere 3 Ore 16:00 – Qualifiche ufficiali

Un appuntamento cruciale, soprattutto su un circuito come quello di Monte Carlo, dove partire davanti può fare la differenza. I riflettori sono puntati sulla Ferrari e su Leclerc, che cercherà di confermare le buone sensazioni mostrate nelle libere.

Dove vedere il Gran Premio di Monaco

Tutti gli appuntamenti del GP di Monaco saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sky Go. Le qualifiche e la gara saranno disponibili anche in differita su TV8, accessibile in chiaro.

Un sabato da non perdere per gli amanti della velocità e del glamour del circuito monegasco, in attesa della gara di domenica.