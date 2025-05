Elon Musk con occhio nero accanto a Trump: Colpito da mio figlio di 5 anni

Elon Musk si è presentato con un evidente occhio nero durante una conferenza ufficiale accanto all’ex presidente Donald Trump nello Studio Ovale, dove ha annunciato la sua uscita dall’amministrazione e la fine della sua esperienza nel Dipartimento per l’efficienza governativa (DOGE).

Il fondatore di Tesla e SpaceX ha attirato l’attenzione non solo per la notizia, ma anche per l’abbigliamento insolito: un cappellino con la scritta DOGE e una t-shirt nera in stile “Il Padrino” con la scritta The Dogefather. Un look che ha strappato sorrisi, ma a catalizzare l’attenzione è stato il livido visibile sotto l’occhio destro.

Musk ha spiegato con disinvoltura l’origine del segno sul viso: "Stavo giocando con il piccolo X e gli ho detto: 'Dai, colpiscimi in faccia'. E lui l'ha fatto". Il riferimento è al figlio X Æ A-Xii, di 5 anni, nato dalla relazione con la cantante Grimes.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando speculazioni e commenti sull’inusuale scena, proprio nel giorno in cui Musk ha formalizzato la sua uscita dal ruolo pubblico, rimanendo comunque sotto i riflettori tra business, politica e vita personale.