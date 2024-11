SpaceX, successo per Elon Musk: test Starship con Trump presente

SpaceX ha compiuto un significativo passo avanti nel suo programma spaziale con il sesto test di volo del sistema Starship, osservato dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Il lancio è avvenuto dalla base di Starbase a Boca Chica, Texas, segnando un ulteriore progresso nell'ambizioso progetto di Elon Musk per l'esplorazione di Marte.

A differenza del test precedente di ottobre, in cui il razzo Super Heavy era stato recuperato con successo dai bracci meccanici della torre di lancio "Mechazilla", questa volta SpaceX ha optato per un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico. La decisione di non tentare il recupero con Mechazilla è stata presa per motivi di sicurezza, come riportato da fonti ufficiali.

Il secondo stadio, la navicella Starship, ha proseguito il suo volo fino a raggiungere l'Oceano Indiano, dove ha effettuato un ammaraggio controllato. Un risultato chiave di questa missione è stata l'accensione con successo di un motore Raptor nello spazio, un traguardo fondamentale per le future missioni interplanetarie.

La presenza di Donald Trump al lancio sottolinea l'importanza strategica del programma spaziale di SpaceX per gli Stati Uniti. La collaborazione tra il governo e l'industria privata è vista come cruciale per mantenere la leadership americana nell'esplorazione spaziale.

Bill Nelson, amministratore della NASA, ha elogiato i progressi compiuti, definendo "elettrizzante" il riavvio del motore Raptor nello spazio e riconoscendo i notevoli avanzamenti nel volo orbitale.

Questo test rappresenta un ulteriore passo verso l'obiettivo di SpaceX di sviluppare un sistema di lancio completamente riutilizzabile, riducendo significativamente i costi delle missioni spaziali e aprendo la strada a future esplorazioni della Luna e di Marte.

La missione ha anche fornito dati preziosi per migliorare la progettazione e le operazioni dei veicoli spaziali di SpaceX, contribuendo a rafforzare la posizione dell'azienda come leader nel settore aerospaziale.

Con questo successo, SpaceX continua a dimostrare la sua capacità di innovazione e il suo impegno nel rendere l'esplorazione spaziale più accessibile e sostenibile per il futuro.

Astronauti bloccati sulla Iss torneranno con SpaceX - rientro previsto a febbraio - Si prevede che Starliner potrà lasciare la stazione spaziale per effettuare rientro e atterraggio autonomi all'inizio di settembre. Attualità - La Nasa riporterà sulla Terra lo Starliner della Boeing senza gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams a bordo.