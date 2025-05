Brad Pitt rompe il silenzio dopo il divorzio da Angelina Jolie: Non provo sollievo, è solo realtà

Brad Pitt torna a far parlare di sé, rivelando emozioni profonde dopo il divorzio da Angelina Jolie. In un'intervista esclusiva con GQ, l'attore affronta la complessità della sua situazione, dichiarando che non prova sollievo, ma solo una nuova realtà da affrontare. Scopri cosa ha condiviso riguardo alla sua vita e ai suoi sentimenti post-divorzio.

Brad Pitt torna a parlare pubblicamente dopo la fine del suo matrimonio con Angelina Jolie, con cui ha condiviso oltre un decennio di vita e sei figli. Dopo più di otto anni di battaglie legali, l’attore ha rilasciato un’intervista esclusiva alla rivista GQ, evitando di commentare l'ipotesi che provi sollievo per la conclusione del processo di divorzio. “Non credo che si tratti di una cosa per cui provare sollievo, è solo qualcosa che si è concretizzata legalmente”, ha dichiarato Pitt, oggi sessantunenne. L’attore ha anche riflettuto sulla sua costante esposizione mediatica: “La mia vita privata è sempre stata al centro dell’attenzione. Non è semplice, è un disagio con cui ho dovuto fare i conti in diverse situazioni, mentre cercavo di fare ciò che desideravo veramente”. L'intervista è stata rilasciata in occasione della promozione del suo nuovo film, ‘F1’, dove interpreta Sonny Hayes, un ex campione americano di Formula 1 che, dopo un grave incidente, ha deciso di correre in categorie minori. Il progetto segna il ritorno di Pitt sul grande schermo con un ruolo carico di adrenalina e introspezione. Brad Pitt e Angelina Jolie, ribattezzati dai media e fan i “Brangelina”, si erano conosciuti nel 2003 durante le riprese del film ‘Mr. & Mrs. Smith’. Tra loro fu un colpo di fulmine, nonostante all’epoca lui fosse ancora sposato con Jennifer Aniston. Il matrimonio con la star di ‘Friends’ terminò nel 2005, dopo cinque anni. Jolie e Pitt si sposarono nel 2014, consolidando la loro famiglia allargata composta da sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Due anni più tardi, nel 2016, Angelina Jolie ha chiesto la separazione, aprendo una lunga e complessa causa legale che ha incluso accuse di abusi, battaglie per la custodia dei figli e questioni legate alla riservatezza. Il matrimonio tra i due attori è stato ufficialmente sciolto nel 2019, chiudendo definitivamente una delle relazioni più celebri e seguite di Hollywood. Una storia che, almeno agli occhi del pubblico, sembrava uscita da una sceneggiatura cinematografica.

