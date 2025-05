Rottamazione-quater: scadenza del 31 maggio 2025, pagamento entro il 9 giugno con tolleranza

Per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater, la scadenza del 31 maggio 2025 si avvicina rapidamente. È fondamentale rispettare questa data per continuare a beneficiare delle agevolazioni. Ricordate che, per garantire maggiore flessibilità, sarà concessa una tolleranza fino al 9 giugno 2025 per i pagamenti, assicurando così un margine di sicurezza.

Si avvicina la prossima scadenza della Rottamazione-quater, prevista per il 31 maggio 2025. I contribuenti in regola con i pagamenti precedenti dovranno rispettare questa data per mantenere i benefici previsti dal proprio piano di Definizione agevolata. È prevista una tolleranza di cinque giorni, quindi i pagamenti saranno considerati validi anche se effettuati entro il 9 giugno 2025.

Per saldare la rata è necessario utilizzare i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile anche online sul sito ufficiale. In caso di pagamento tardivo, parziale o mancato, si perde il diritto ai benefici e le somme già versate saranno considerate acconti.

La rata in scadenza non riguarda chi ha presentato entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, secondo quanto previsto dalla legge n. 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe). Per questi contribuenti, entro fine giugno arriverà una comunicazione con gli importi dovuti e i moduli per pagare, con la prima rata fissata al 31 luglio 2025.

Il pagamento può essere effettuato presso banche, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli ATM abilitati, canali online di Poste Italiane e PSP aderenti al circuito pagoPA, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’app Equiclick. È possibile anche pagare direttamente presso gli sportelli, prenotando un appuntamento.

I moduli e la Comunicazione delle somme dovute possono essere scaricati nell’area riservata del sito, oppure richiesti via e-mail dall’area pubblica allegando un documento d’identità. È disponibile anche il servizio ContiTu, per scegliere di pagare solo alcune delle cartelle inserite nella comunicazione ricevuta.

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo capitale e spese di notifica o esecutive. Sono esclusi interessi, sanzioni e aggio. Per multe stradali e altre sanzioni amministrative (non tributarie), non vanno versati né interessi né aggio.