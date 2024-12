Rottamazione Quater, sesta rata in scadenza: pagamenti entro il 9 dicembre

La scadenza per il pagamento della sesta rata della rottamazione-quater delle cartelle è fissata a lunedì 9 dicembre, grazie ai cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto al termine originario del 30 novembre. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che i contribuenti in regola con le rate precedenti devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute, disponibile anche in copia sul sito ufficiale.

Chi non effettua il pagamento entro il termine, lo esegue oltre la scadenza o versa un importo inferiore rispetto al dovuto, perde i benefici della definizione agevolata. In tal caso, gli importi già versati saranno considerati come acconto sul debito residuo.

I pagamenti possono essere effettuati presso banche, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancomat abilitati, o utilizzando i canali telematici di banche e poste. Sono accettati anche i servizi digitali come l'App Equiclick o il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. È possibile inoltre prenotare un appuntamento presso gli sportelli. Per chi avesse smarrito la comunicazione, è possibile scaricarla dall’area riservata del sito o richiederla via e-mail, allegando un documento d'identità.

Con il servizio Contitu, disponibile sul sito dell'Agenzia, i contribuenti possono optare per il pagamento agevolato di singoli avvisi o cartelle. La definizione agevolata permette di versare solo il capitale dovuto e i rimborsi per spese esecutive e notifiche, senza includere sanzioni, interessi e aggio. Per multe stradali e altre sanzioni amministrative, non sono richiesti interessi e maggiorazioni.

I contribuenti hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2023 per aderire alla rottamazione-quater, con la possibilità di dilazionare i pagamenti in un massimo di 18 rate spalmate su cinque anni. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione delle somme dovute, comprensiva di dettagli sul debito, importi e moduli di pagamento.

