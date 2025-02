Rottamazione-quater: scadenza imminente per il pagamento della rata

I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater devono ricordare che domani, venerdì 28 febbraio 2025, è il termine per il pagamento della prossima rata della Definizione agevolata delle cartelle. La legge concede un margine di tolleranza di 5 giorni, quindi i pagamenti effettuati entro il 5 marzo 2025 saranno considerati tempestivi.

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" inviata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questi moduli sono disponibili anche sul sito ufficiale dell'Agenzia. Il mancato pagamento, un pagamento oltre il termine o un importo parziale comporteranno la perdita dei benefici della Definizione agevolata, e le somme già versate saranno considerate come acconto sulle somme dovute.

Per i piani di pagamento in regola con le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, è fondamentale rispettare le scadenze indicate nelle comunicazioni ricevute, a partire dalla rata del 28 febbraio. Per questi piani, non si applicano le disposizioni di riammissione alla Rottamazione-quater.

I pagamenti possono essere effettuati presso banche, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancomat abilitati, tramite i canali telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al nodo pagoPA, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite l'App Equiclick. È possibile pagare anche direttamente agli sportelli dell'Agenzia, previa prenotazione di un appuntamento.

Se si necessita di recuperare la "Comunicazione delle somme dovute" e i relativi moduli di pagamento, è possibile scaricarne una copia dall'area riservata del sito dell'Agenzia o riceverli via e-mail inviando una richiesta dall'area pubblica, allegando un documento di riconoscimento. Sul sito è disponibile anche il servizio "ContiTu", che consente di scegliere di pagare in via agevolata solo alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questa misura permette di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e le spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica, escludendo sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le multe stradali o altre sanzioni amministrative non legate a violazioni tributarie o contributive, non sono dovuti gli interessi e l'aggio.

Durante l'adesione alla Rottamazione-quater, i contribuenti hanno potuto optare per una dilazione del pagamento fino a un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha inviato la "Comunicazione delle somme dovute", contenente l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti "rottamati", l'importo dovuto e i moduli di pagamento.

