Il Milan verso Allegri, l'Inter attende Inzaghi: il giro delle panchine in Serie A

Inizia un nuovo capitolo per le panchine in Serie A, con un clima di grande incertezza tra gli allenatori dei club più prestigiosi. Se il Napoli, campione d'Italia, sembra essere in una posizione solida, il Milan, che ha chiuso il campionato al nono posto, affronta una serie di decisioni cruciali per la prossima stagione. Tra i movimenti più rilevanti c'è la conferma di Vincenzo Italiano al Bologna, con il rinnovo ufficializzato in mattinata che chiude una delle opzioni più ambite dai rossoneri, che erano interessati al tecnico.

Il vero punto di svolta riguarda Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Il tecnico, fresco campione d'Italia, ha intensificato i contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'obiettivo del club partenopeo è convincerlo a rimanere, puntando su un progetto ambizioso. Dopo un iniziale sondaggio con Massimiliano Allegri, la situazione è evoluta positivamente, e nei prossimi giorni si deciderà se il tecnico livornese resterà a Napoli o se accetterà altre proposte. La Juventus è sempre in attesa, pronta a intervenire se Conte decidesse di lasciare il club.

Intanto, il Milan ha accelerato per Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di portare l'ex allenatore rossonero, vincitore dello scudetto nel 2011, nuovamente a Milano. Dopo la nomina di Igli Tare come direttore sportivo, i rossoneri sono determinati a risolvere rapidamente la questione panchina, con un triennale pronto per Allegri.

Infine, la situazione di Simone Inzaghi all'Inter rimane in sospeso. Come dichiarato dallo stesso allenatore nerazzurro, ogni discussione riguardo il suo futuro sarà rinviata alla prossima settimana, dopo la finale di Champions League. Inzaghi ha confermato l'interesse di diversi club, sia italiani che esteri, ma ha escluso che la situazione possa influire prima della conclusione della stagione. Secondo alcune voci, Inzaghi sarebbe anche un possibile obiettivo per la Juventus nella prossima stagione.

Il giro delle panchine in Serie A è appena iniziato e promette di riservare ancora molte sorprese.