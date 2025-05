And Just Like That 3: il ritorno di Carrie e delle sue amiche dal 30 maggio su Sky e NOW

Preparati a immergerti nuovamente nell'universo di New York con And Just Like That 3. Dal 30 maggio, Sky e NOW trasmetteranno in esclusiva le avventure di Carrie Bradshaw e delle sue inseparabili amiche. Con dodici nuovi episodi firmati da Michael Patrick King, il tanto atteso ritorno promette emozioni, risate e nuove storie indimenticabili.

New York si accende di nuovo con le avventure di Carrie Bradshaw e delle sue inseparabili amiche. La terza stagione di And Just Like That..., firmata da Michael Patrick King, debutta domani, venerdì 30 maggio 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

I nuovi dodici episodi riportano sullo schermo le protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nei ruoli di Carrie, Miranda e Charlotte, accompagnate da Seema (Sarita Choudhury) e Lisa (Nicole Ari Parker). Le cinque donne, ormai cinquantenni, si muovono tra relazioni, desideri, sfide professionali e dinamiche familiari, mantenendo saldo il legame d'amicizia che le unisce da decenni.

La serie è ambientata in una calda e vibrante New York estiva, cornice ideale per intrecciare emozioni e storie contemporanee tra amore, sesso e crescita personale. Nel cast anche Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells e John Corbett.

And Just Like That 3 è pronta a farci sognare ancora una volta, tra stile, ironia e riflessioni sulla vita adulta, con lo sguardo unico che ha reso la saga un cult generazionale.