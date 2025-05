Finale Champions League Inter-Psg in chiaro su TV8: orario, studio e dove vederla

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8, oltre che sui canali a pagamento di SkySport. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, che potranno seguire gratuitamente l’ultimo atto del torneo europeo per club più prestigioso.

La diretta inizierà già alle 19:30 con uno studio prepartita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio saranno presenti Walter Zenga, Gianluca Zambrotta, Nicola Savino e Stefano De Grandis, con l’intervento ironico di Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e la partecipazione speciale di Max Giusti, nei panni di Pierluigi Pardo.

Il racconto della serata proseguirà anche dopo il fischio finale con il post partita direttamente dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera: ci saranno premiazioni, interviste esclusive, commenti a caldo e approfondimenti sui protagonisti della sfida.

Il Paris Saint-Germain, guidato da Luis Enrique e con Gianluigi Donnarumma in porta, cerca il suo primo titolo nella competizione. L’Inter, allenata da Simone Inzaghi, ha già conquistato tre Champions League, l’ultima nel 2010 nell’anno del Triplete, e sogna di aggiungere una nuova pagina gloriosa alla propria storia dopo la finale persa due anni fa contro il Manchester City.