Meteo, caldo in arrivo per il Ponte del 2 Giugno

L’estate si fa sentire con forza sul finire di maggio. Il ponte del 2 giugno porterà infatti condizioni meteo sempre più stabili e calde su quasi tutta l’Italia. Nonostante siamo ancora in primavera, i contrasti tra masse d’aria fredde e calde stanno cedendo il passo all’anticiclone africano e a quello delle Azzorre, determinando un progressivo aumento delle temperature e una fase simil-estiva che interesserà gran parte della Penisola.

Nelle prossime ore, un debole fronte collegato a un ciclone scandinavo porterà ancora qualche rovescio sulle regioni adriatiche e al Sud, accompagnato da venti freschi dai Balcani. Si tratterà però dell’ultimo episodio instabile prima di una lunga fase di sole e caldo intenso.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, da venerdì 30 maggio inizierà una fase stabile da Nord a Sud. Il bel tempo si estenderà ovunque con un aumento progressivo delle massime, che supereranno anche i 30°C a Roma e in altre città del Centro-Nord. Le minime, invece, resteranno ancora fresche, regalando notti gradevoli.

Durante il weekend, l’afa inizierà a farsi sentire soprattutto in Pianura Padana, Sardegna e fondovalle alpini. Cresceranno anche gli indici biometeorologici come Temperatura Percepita, Heat Index, Humidex e, in particolare, lo Stress Index. Quest’ultimo, utilizzato spesso da iLMeteo, indica il livello di stress fisico causato dalla combinazione di calore e umidità.

Per domenica 1 giugno, data che segna l’inizio dell’estate meteorologica, lo Stress Index raggiungerà il livello di “Cautela” tra Emilia Romagna e basso Veneto, primo segnale di una stagione estiva potenzialmente impegnativa per il nostro organismo.

Come sempre in questi casi, si consiglia di bere almeno 2 litri d’acqua al giorno, evitare le ore più calde e seguire le indicazioni utili per limitare l’impatto dell’afa.

Previsioni Meteo

Giovedì 29 maggio - Nord: cielo sereno e temperature in aumento. Centro: piovaschi al mattino lungo le adriatiche, soleggiato e caldo altrove. Sud: temporali sparsi sulle zone peninsulari.

Venerdì 30 maggio - Nord: bel tempo e caldo in aumento. Centro: condizioni estive e soleggiate. Sud: cieli sereni e temperature in rialzo.

Sabato 31 maggio - Nord: sole e clima afoso. Centro: caldo intenso e cielo sereno. Sud: giornata stabile con clima estivo.