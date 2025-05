Meteo, caldo anomalo e primi 36 gradi in arrivo: svolta meteo improvvisa sull'Italia

Un'improvvisa svolta meteo è pronta a trasformare il volto di questa fine di maggio. Dopo giorni instabili e freschi, l'Italia sta per essere investita da un'ondata di caldo anomalo con temperature ben oltre le medie stagionali. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il cambiamento sarà repentino: in meno di 24 ore si passerà da un clima quasi autunnale a condizioni estive tipicamente subtropicali.

L’anticiclone in espansione dalla Spagna verso l’Europa orientale spazzerà via le ultime perturbazioni, portando cieli sereni e un forte aumento termico. Già oggi, mercoledì 28 maggio, si registreranno massime fino a 28°C al Centro-Nord e 30-31°C tra Sicilia e Sardegna. Ma è solo l’inizio.

Giovedì 29 le temperature continueranno a salire: previsti i primi 30°C a Roma e punte fino a 28°C ad Aosta, mentre Milano toccherà i 27°C. Venerdì 30 sarà ancora più caldo, con valori oltre i 29°C in Pianura Padana e fino a 30°C a Firenze. Al Sud, le condizioni saranno ideali per i primi bagni al mare.

Nel weekend il picco: tra sabato 1 e domenica 2 giugno si prevedono punte fino a 33°C al Nord e 36°C in Sardegna. Non esclusi i primi 40°C stagionali entro il 7-8 giugno. Le alte temperature saranno accompagnate da un’afa opprimente, in particolare in Emilia Romagna, nei fondovalle alpini e sull’isola sarda, dove lo Stress Index segnala condizioni da "Cautela".

Mercoledì 28: tempo stabile e soleggiato al Nord e al Centro, salvo rovesci serali sul Triveneto e nubi sparse in Calabria. Giovedì 29: bel tempo con possibili piovaschi mattutini sulle coste adriatiche e sui rilievi del Sud. Venerdì 30: clima tipicamente estivo ovunque, con massime elevate e cielo sereno.

La tendenza indica un ulteriore aumento delle temperature nei giorni successivi, con possibile instabilità solo su Alpi e Prealpi tra domenica e lunedì. Il caldo africano è appena iniziato e l’estate 2025 potrebbe partire con un’accelerazione da record.