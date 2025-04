Meteo, anticiclone africano e prima ondata di calore: sole e caldo intenso sul ponte del 1° maggio

L’anticiclone africano si espande sull’Italia portando sole e bel tempo su tutto il territorio in occasione del ponte del 1° maggio. Secondo gli esperti, già oggi 29 aprile e nei prossimi giorni si assisterà a un'importante escursione termica tra il giorno e la notte, con temperature diurne elevate e la prima ondata di calore del 2025. Il meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it conferma l’espansione dell’anticiclone dall’Algeria verso Sardegna, Corsica, Francia e Italia. Dopo gli ultimi residui temporali, si prevede tempo splendido fino a domenica.

Le temperature registreranno un netto aumento: per la prima volta quest’anno si supereranno diffusamente i 30°C anche al Nord. L'escursione termica sarà significativa, con differenze fino a 20°C tra minime e massime, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, in Sardegna e in Emilia. Alcune aree della Sardegna e della Puglia toccheranno minime di 9°C e massime di 31°C.

Con l’arrivo dell’anticiclone africano, si registreranno valori di circa 8-10°C oltre la media stagionale. Il picco del caldo è atteso nel weekend. Le minime resteranno lievemente sotto la media, garantendo notti fresche, mentre il sole più intenso di maggio rispetto ad agosto richiederà particolare attenzione alla protezione della pelle.

Nelle prossime ore si verificheranno ancora temporali su Alpi e zone interne del Centro-Sud. Da martedì 29 aprile il Nord sarà soleggiato e più caldo; al Centro sole con isolati temporali su Lazio e Maremma; al Sud locali temporali su Cilento e Sicilia centro-meridionale. Mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio il bel tempo e il caldo si intensificheranno su tutta l'Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature stabilmente oltre i 30°C. Possibili rovesci nel pomeriggio di domenica 4 maggio sulle Alpi e un peggioramento del tempo al Nord da lunedì.

