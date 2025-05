Meloni incontra Macron il 3 giugno a Roma: vertice su dossier europei e internazionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà a Roma, martedì 3 giugno, il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per un incontro istituzionale. La visita è stata confermata da fonti ufficiali di Palazzo Chigi.

L’appuntamento tra i due leader sarà dedicato a un confronto sui principali dossier dell’agenda bilaterale, oltre a temi centrali a livello europeo e internazionale. L’incontro si inserisce nel contesto delle relazioni tra Italia e Francia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo su economia, difesa, migrazioni e cooperazione strategica.

Il vertice arriva in un momento chiave per l’Unione Europea, a pochi giorni dalle elezioni europee e in una fase in cui diversi Paesi stanno ridefinendo le proprie priorità diplomatiche e di sicurezza comune.