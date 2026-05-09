Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi, tensioni su Iran e Hormuz al centro del vertice

Home / Social News / Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi, tensioni su Iran e Hormuz al centro del vertice

Meloni e Rubio si sono incontrati a Palazzo Chigi dopo le tensioni con Trump sull’Iran. Il confronto è durato oltre un’ora e mezza e ha toccato crisi in Medio Oriente, Ucraina, Libano e sicurezza nello Stretto di Hormuz.

Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi, tensioni su Iran e Hormuz al centro del vertice

Ricevi le notizie di Zazoom.it su Google Tutte le news direttamente su Google.

Segui

Il lungo colloquio tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio ha segnato un passaggio delicato nei rapporti tra Roma e Washington, messi sotto pressione dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’impegno italiano nella crisi iraniana. L’incontro si è svolto a Palazzo Chigi ed è andato avanti per oltre novanta minuti, molto più del previsto. Rubio, arrivato nella sede del governo dopo la visita in Vaticano e l’incontro con Papa Leone XIV, è stato accolto dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio insieme all’ambasciatore statunitense Tilman J. Fertitta. Davanti ai fotografi, il saluto con la presidente del Consiglio è stato cordiale, poi il confronto si è spostato a porte chiuse. Al centro della riunione ci sono state le tensioni in Medio Oriente, con particolare attenzione allo Stretto di Hormuz, punto strategico per il commercio energetico mondiale. Secondo fonti italiane, Meloni ha confermato la disponibilità dell’Italia a contribuire con unità cacciamine a eventuali operazioni di sicurezza marittima, ma soltanto attraverso una missione condivisa a livello internazionale e con il via libera del Parlamento. La premier ha poi rilanciato la necessità di evitare divisioni tra alleati occidentali. In un messaggio pubblicato sui social dopo il vertice, Meloni ha parlato di un confronto “franco” tra partner che difendono i propri interessi nazionali senza perdere di vista la compattezza dell’Occidente. Nel colloquio sono stati affrontati anche il conflitto in Ucraina, il futuro della missione Unifil in Libano, la stabilizzazione della Libia e la situazione in Venezuela, dove vive una consistente comunità italiana. Washington avrebbe riconosciuto a Roma un ruolo utile soprattutto sul dossier libanese grazie ai rapporti mantenuti con tutte le parti coinvolte. Dal Dipartimento di Stato americano è arrivata la conferma della volontà di rafforzare il partenariato strategico tra Stati Uniti e Italia. Rubio ha definito “ottimo” l’incontro con Meloni, ribadendo la necessità di coordinamento tra gli alleati su sicurezza energetica, crisi internazionali e tutela delle rotte commerciali. Gli stessi temi sono stati discussi anche alla Farnesina durante il faccia a faccia con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Rubio ha insistito sulla protezione della navigazione nei principali snodi marittimi internazionali, con riferimento diretto alle tensioni nel Golfo Persico. Sul tavolo è finita anche la presenza militare americana in Europa dopo le ipotesi ventilate da Trump di un possibile ridimensionamento delle truppe Usa nel continente. Rubio ha però precisato che il tema non è stato affrontato direttamente con Meloni e ha ribadito il proprio sostegno alla Nato, ricordando il ruolo strategico delle basi e delle forze americane schierate in Europa. Secondo fonti italiane, il segretario di Stato ha aggiornato il governo sugli sviluppi dei negoziati con Teheran. Meloni avrebbe sottolineato gli effetti economici globali di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, indicando come soluzione preferibile un intervento del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per allargare la missione internazionale nella zona. Fuori dal confronto sarebbero invece rimaste le questioni legate alle basi militari statunitensi presenti in Italia.

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. Reddit Facebook X

Notizie correlate

Meloni vede Rubio a Palazzo Chigi, sul tavolo Iran, Libano e tensioni tra Italia e Usa Meloni incontra Rubio a Roma dopo le tensioni con Trump sull’Iran e le basi Usa.

Attacco Iran contro Israele - Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi