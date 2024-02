Vertice a Parigi in Sostegno dell'Ucraina: Macron Raduna i Leader Europei

Oggi si tiene a Parigi un vertice cruciale per il sostegno all'Ucraina, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron. L'evento vede la partecipazione di una ventina di capi di Stato e di governo europei, pronti a riaffermare la loro unità al fianco di Kiev e contro l'aggressione militare russa iniziata due anni fa. Il vertice sarà inaugurato da un discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, trasmesso in videoconferenza.

L'Eliseo ha dichiarato che l'obiettivo del vertice è "rimobilitare ed esaminare tutti i mezzi per sostenere efficacemente l'Ucraina", sottolineando la determinazione a fermare l'aggressione russa e inviando un messaggio chiaro al presidente russo Vladimir Putin che "non vincerà in Ucraina".

Durante una conferenza stampa a Kiev, Zelensky ha enfatizzato l'importanza del sostegno occidentale, affermando che "la vittoria dell'Ucraina dipende dal sostegno che arriva dall'Occidente" e che con armi e munizioni sufficienti, l'Ucraina potrà prevalere.

Il ministro della Difesa ucraino ha espresso preoccupazione per il ritardo nella consegna degli aiuti militari promessi, sottolineando che "il 50% di quanto promesso non arriva in tempo", una situazione che comporta la perdita di uomini e territorio.

Il vertice si svolge in un contesto in cui altri leader europei hanno espresso il loro sostegno all'Ucraina. Ad esempio, la premier italiana Giorgia Meloni ha recentemente presieduto un incontro del G7 a Kiev, ribadendo l'impegno a difendere l'Ucraina. Inoltre, il presidente Macron ha avvertito che la controffensiva ucraina potrebbe durare "settimane, persino mesi", ma ha assicurato il sostegno francese.

L'assenza di Ungheria e Slovacchia al vertice riflette la loro riluttanza a sostenere l'Ucraina in questo conflitto. Nel frattempo, Francia e Germania hanno firmato patti con l'Ucraina per fornire assistenza militare per i prossimi dieci anni.