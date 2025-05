Isola dei Famosi, Mario Adinolfi in difficoltà a Playa Dos: Qui è durissima, vivo momenti complicati

Grandi sforzi richiesti per adattarsi a una nuova realtà. La nuova location sembra mettere a dura prova le capacità di adattamento dei concorrenti, e il giornalista non riesce a nascondere il suo malessere. La testimonianza di Adinolfi racconta una battaglia personale che potrebbe influire sul suo percorso nel reality.

Mario Adinolfi sta affrontando grandi difficoltà all’Isola dei Famosi, come raccontato in un video pubblicato sui canali social ufficiali del reality di Canale 5. Dopo il recente spostamento da Playa Uva a Playa Dos, il giornalista ha descritto una situazione estremamente complessa da gestire.

"Playa Dos è durissima, vivo delle difficoltà enormi", ha dichiarato Adinolfi, sottolineando i disagi causati soprattutto dal vento incessante e dallo spazio ristretto che limita ogni tipo di movimento. "Le notti cominciano con un vento che fa diventare matti", ha spiegato nel filmato.

Uno dei problemi principali riguarda la mancanza di accesso al mare: "Io amavo fare i bagni notturni, qui non c'è spazio per la balneazione perché c'è subito roccia. Dunque non si riesce a fare una nuotata".

Il giornalista ha anche raccontato una forte sensazione di isolamento: "Mi rende impossibile ascoltare i discorsi degli altri. Vivo una forte sensazione di appesantimento. E anche il telo sopra di me mi rende impossibile vedere sopra".

Infine, ha espresso nostalgia per i momenti passati a Playa Uva: "Prima quando andavo in acqua respiravo, ero leggero e potevo fare del mio corpo quello che volevo". Il racconto è stato diffuso attraverso la pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, e mostra un lato più umano e vulnerabile della vita da naufrago.