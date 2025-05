Si ritrova 400mila euro per errore sul conto e li spende: ora rischia l'arresto

Un errore burocratico ha messo nei guai Veronica Acosta, una donna argentina di Villa Mercedes. Dopo aver ricevuto per sbaglio 500 milioni di pesos, equivalenti a circa 400mila euro, Acosta ha speso rapidamente la somma, pensando a un colpo di fortuna. Ora, però, la sua leggerezza potrebbe costarle molto cara, con un arresto all'orizzonte.

Un bonifico sbagliato da parte dello Stato si è trasformato in un incubo giudiziario per Veronica Acosta, una donna argentina residente a Villa Mercedes, nella provincia di San Luis. Acosta ha ricevuto per errore un versamento governativo di 500 milioni di pesos, equivalenti a circa 400mila euro, e li ha spesi in pochi giorni, convinta si trattasse di una sorta di miracolo inatteso.

Secondo quanto riportato da La Nacion, la donna era in attesa del consueto bonifico mensile di 8.000 pesos da parte dell’ex marito. Invece, si è trovata improvvisamente accreditata una somma milionaria dal governo provinciale. Senza esitazioni, ha utilizzato quei soldi per sostenere la propria famiglia, acquistando un’auto, elettrodomestici e facendo oltre 60 trasferimenti bancari.

L’errore è stato rapidamente scoperto dal tesoriere del governo, che ha segnalato l’anomalia. Ma gran parte del denaro era già stata spesa. Le autorità hanno disposto il congelamento del conto di Acosta e avviato un’indagine per frode ai danni dello Stato. Insieme a lei sono indagate altre cinque persone ritenute complici.

Il 90% dei fondi è stato recuperato, parte restituito dalla stessa Acosta, il resto attraverso il blocco dei conti coinvolti. Il giudice ha stabilito una cauzione di 30 milioni di pesos, da versare entro tre giorni lavorativi, per evitare l’arresto. Una somma ritenuta impossibile da pagare dai legali della donna.

“Stiamo parlando di persone umili, senza precedenti, che non hanno mai agito con malizia. Non si tratta di truffatori”, ha dichiarato l’avvocato Hernan Echevarria. Acosta ha provato a spiegare il suo gesto: “Ero in grave difficoltà economica. Quando ho visto quei soldi sul conto, ho pensato fosse un dono di Dio e li ho usati per aiutare la mia famiglia”.