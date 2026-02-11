Butta per errore 20 lingotti d'oro e li ritrova in discarica grazie ai Carabinieri

Un errore domestico rischia di trasformarsi in un disastro economico: un uomo butta via per sbaglio una scatola con 20 lingotti d’oro. La segnalazione ai carabinieri avvia una corsa contro il tempo fino alla discarica.

La scatola di latta conteneva 20 lingotti d’oro, accumulati e acquistati regolarmente nel corso degli anni, per un valore stimato di circa 120 mila euro. Per una distrazione, l’uomo l’ha gettata nel cestino dei rifiuti insieme ad altra spazzatura, senza rendersi conto di ciò che stava facendo.

L’episodio è avvenuto nel Salento e ha coinvolto un 57enne residente nella zona di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Solo il giorno successivo l’uomo si è accorto dell’errore e si è presentato in caserma per denunciare l’accaduto.

I carabinieri, inizialmente dubbiosi, hanno avviato le verifiche partendo dal racconto fornito e dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. I filmati hanno confermato che la scatola era stata effettivamente gettata tra i rifiuti.

A quel punto le ricerche si sono spostate nella discarica di Ugento, dove erano stati conferiti i sacchi raccolti dagli autocompattatori. Dopo le operazioni di individuazione, il contenitore è stato recuperato ancora integro, con tutto il suo contenuto prezioso.

I lingotti sono stati riconsegnati al proprietario, che ha potuto rientrare in possesso del suo patrimonio dopo ore di apprensione e controlli incrociati.