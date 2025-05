Musetti-Galan al Roland Garros 2025: orario, precedenti e dove vederla in TV e streaming

Lorenzo Musetti torna protagonista al Roland Garros 2025 con il match del secondo turno contro il colombiano Daniel Galan, in programma oggi, mercoledì 28 maggio, alle ore 11. Il tennista azzurro, attualmente numero 7 del ranking ATP, ha esordito nel torneo superando il tedesco Hanfmann in tre set.

I precedenti tra Musetti e Galan sorridono all’italiano: il bilancio è di 3-0 a favore dell’azzurro, con due successi ottenuti sulla terra battuta. L’ultimo scontro diretto risale proprio all’edizione 2024 del Roland Garros, dove Musetti si è imposto con autorità.

La partita tra Musetti e Galan sarà visibile in diretta TV sui canali Eurosport, disponibili per gli abbonati Sky. La sfida sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+, offrendo diverse soluzioni per seguire lo Slam da ogni dispositivo.