Chiara Ferragni smentisce le voci su un nuovo fidanzato: Ogni settimana me ne danno uno

Chiara Ferragni torna al centro dell'attenzione per le continue voci sulla sua vita sentimentale. Dopo i rumors su una possibile rottura con Giovanni Tronchetti Provera, il nome dell’imprenditrice digitale è stato affiancato a quello dell’attore Cristiano Caccamo, scatenando l’ennesimo gossip.

Attraverso un video pubblicato su TikTok, Ferragni ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione. Nelle immagini, l’influencer si mostra con un’espressione infastidita e ironica, accompagnata da una frase in sovrimpressione: “Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana”. Il tutto è enfatizzato da una canzone in sottofondo il cui testo recita: “Non mi importa cosa dite ogni volta, questa è la mia vita, lasciatemi sola”.

Il messaggio è chiaro: nessun nuovo amore all’orizzonte e nessuna relazione confermata con Cristiano Caccamo. A rafforzare il tono ironico della risposta, Chiara ha deciso di replicare a un commento di un utente che scriveva: “Io aspetto solo di leggere la notizia: Chiara e Jacob Elordi”. La risposta della Ferragni? “Amo anche io”, riferendosi proprio all’attore australiano per cui ha già dichiarato in passato una certa ammirazione.

Con questo contenuto diretto e sarcastico, Chiara Ferragni ha messo a tacere le speculazioni, ribadendo la volontà di tenere per sé ciò che riguarda la propria vita privata.