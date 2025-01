Geolier smentisce le voci su una presunta gravidanza di Chiara Frattesi

Nelle ultime ore, si sono diffuse voci riguardanti una possibile gravidanza di Chiara Frattesi, sorella del calciatore dell'Inter Davide Frattesi e attuale compagna del rapper napoletano Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo. Secondo tali indiscrezioni, Chiara sarebbe incinta da circa due mesi.

Per smentire queste speculazioni, Geolier ha pubblicato una storia su Instagram con uno sfondo nero, accompagnata da emoticon che ridono e una che si mette una mano sulla fronte, lasciando intendere che le voci siano infondate.

La relazione tra Geolier e Chiara Frattesi è diventata pubblica a settembre 2024, quando entrambi hanno condiviso sui rispettivi profili social le prime foto di coppia.Da allora, la coppia ha mostrato la propria unione in diverse occasioni, inclusa la partecipazione al compleanno del rapper Lazza.

Chiara Frattesi, nata a Roma nel 2002, è una modella e influencer con oltre 200.000 follower su Instagram. In passato, ha avuto una relazione con il calciatore statunitense Weston McKennie.Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo, è un rapper napoletano noto per i suoi successi nella scena musicale italiana.

La coppia sembra vivere serenamente la propria relazione, condividendo momenti della loro vita privata sui social media e partecipando insieme a eventi pubblici.

