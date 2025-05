Come arredare il giardino: consigli di stile e design

Avere una casa dotata di un giardino in cui rilassarsi è un vero e proprio lusso da godersi soprattutto durante la bella stagione.

Che si tratti di una casa in città, in montagna o in campagna importa. Quello che conta è avere uno spazio aperto in cui passare il tempo libero.

A questo punto, però, arriva la fatidica domanda: come arredare il giardino? Ecco tutti i consigli di stile per rendere ogni spazio aperto unico e confortevole.

Arredamento del giardino: qualche consiglio

Per iniziare a progettare l’arredamento del giardino è essenziale pensare a questo spazio come un’estensione dell’interno della casa. In questo modo, la casa diventerà ancora più spaziosa, ma quello che è importante è valutare sempre le dimensioni.

La domanda da farsi, quindi, riguarda la grandezza del giardino perché così è possibile capire come posizionare gli elementi e iniziare a progettare.

Un primo consiglio è quello di suddividere lo spazio in aree tematiche. Senza dubbio, è necessario progettare una zona green pensata per le piante. Che si tratti di piante sempreverdi o di fiori, quello che conta è che siano in linea con il mood pensato per l’ambiente e resistenti agli agenti atmosferici.

Dopo aver pensato a questo aspetto, si può passare all’arredamento vero e proprio. La seconda zona da progettare è quella dell’area relax.

Qui ci si potrà sbizzarrire con forme, colori, cuscini. Un occhio di riguardo all’illuminazione esterna della casa, che può rendere l’ambiente ancora più particolare.

In questo spazio la parola d’ordine è comodità ed è importante sottolineare che ciò non significa rinunciare al design. Il consiglio è quello di scegliere gli arredi in linea con quelli interni, così da creare continuità.

Non bisogna esagerare, perché sono sufficienti pochi elementi ma ben posizionati. Si potranno scegliere divanetti da esterno, poltrone e sedute in tessuto tecnico e resistente a pioggia, sole e vento, ma anche un bel tavolino basso per creare una zona conversazione.

Se lo spazio lo permette, si può aggiungere un grande tavolo per i pranzi fuori. D’estate questo è un lusso che non può mancare.

Quello che conta è ricordarsi di progettare una zona al coperto o, se questo non fosse possibile, valutare la creazione di una pergola o il posizionamento di un ombrellone, per poter godere del giardino a ogni ora del giorno.

Il quid in più

Se lo spazio lo permette, l’ideale è progettare una piscina. A questo punto, la scelta è tra piscina interrata e piscina fuori terra (per conoscere i pro e i contro di ciascuna tipologia approfondisci qui).

Qualsiasi sia la scelta, quello che conta è creare una zona piscina che sia comoda e funzionale, in linea con il resto dell’arredamento, così da inglobare l’elemento nell’ambiente circostante. Arredarla con elementi funzionali e un po’ di verde è senza dubbio la soluzione migliore.

Questo elemento conferisce al giardino un aspetto immediatamente più cool, oltre a regalare momenti di relax a tutta la famiglia.

