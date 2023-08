Come arredare la cucina con elettrodomestici di design

Sogni una cucina pratica e perfettamente ottimizzata ma non vuoi trascurare l'estetica. Perché scegliere? In termini di decorazione o stile, molte soluzioni consentono di rendere la cucina più funzionale e piacevole nel quotidiano senza lesinare sull'aspetto della stanza. Contenitori scorrevoli, armonia dei materiali, elettrodomestici di design, illuminazione ordinata... esistono vari modi per progettare una cucina sia pratica che estetica.



Alcuni mobili, accessori o idee decorative rendono la cucina più bella, ma la rendono molto meno pratica. Al contrario, puntare tutto sull'aspetto funzionale dell'ambiente senza tener conto della resa estetica può essere un errore altrettanto spiacevole. Per una cucina di successo è difficile dissociare questi due aspetti, ma come procedere? Ecco alcuni consigli su come arredare la cucina.

Funzionalità e praticità prima di tutto

Prima di pensare al design di una cucina, in termini di colori e stile, è importante tenere conto dell'organizzazione del proprio spazio. Per avere una cucina ottimale, ci sono alcuni criteri di posizionamento da soddisfare. Tra questi, una regola d'oro da seguire: spazi definiti secondo il triangolo delle attività. Questa logica definisce tre zone di attività in cucina, che guidano il posizionamento degli elementi principali come il forno, il congelatore o il lavello della cucina. Ciò prevede:

Una zona cottura, associata a una zona di preparazione dei cibi, dove vanno collocati prioritariamente il piano cottura, la cappa, il forno a gas ed eventualmente il microonde;

Una zona di conservazione degli alimenti, detta anche zona fredda, in cui si trovano il frigorifero e il congelatore, combinati o meno;

Una zona per la pulizia, dove posizionare la lavastoviglie e il lavello.

Le cucine che rispettano questo famoso triangolo di attività favoriscono la circolazione tra i poli di preparazione e cottura, lavaggio e conservazione. Tenendo conto di questa disposizione in cucina, si ottimizzano i movimenti e si facilitano le attività quotidiane svolte nella stanza. Liberata da inutili ingombri, la cucina risulta visivamente più ordinata e più ergonomica.

Affidarsi ai progettisti di cucine

Soprattutto quando si tratta di intraprendere lavori di ristrutturazione, un professionista ti aiuterà a fare delle scelte nella giungla di prezzi, tipologie di prodotti, gusti e colori. Ti farà risparmiare prezioso tempo per la scelta dei materialie ti informerà sulle ultime innovazioni nel campo degli elettrodomestici.

La scelta migliore è chiedere consigli su come arredare la cucina a professionisti del design di elettrodomestici da cucina come DesignElementi.

Prendiamo l’esempio dell’ultima tendenza, la cucina open space. Questa modalità elimina i tramezzi e mette la cucina in comunicazione diretta con la sala da pranzo o il soggiorno. L'open space fa sembrare tutto più grande e pieno di luce, ma rende ogni cosa visibile agli ospiti.

I professionisti di DesignElementi sanno trovare l’equilibrio perfetto tra estetica e praticità, adattando le proprie offerte di elettrodomestici alle vostre esigenze e allo stile che sognate per la vostra cucina. Lo fanno grazie a una rivoluzionaria rete di spazi espositivi, dislocati tra Milano, Torino, Roma e le Marche.

Troverete tanti consigli e idee utili su come arredare la cucina, per organizzare al meglio lo spazio, perché le possibilità sono davvero tante.

Al centro dell’offerta sono i prodotti NEFF e Gaggenau, che colpiscono per la loro funzionalità e design. Grazie a una comprovata qualità e a un'innovativa tecnologia, questi moderni elettrodomestici si adattano perfettamente allo stile degli ambienti e diventano così non solo aiutanti indispensabili, ma anche punti salienti del design.

Gli showroom accolgono sia i privati che cercano uno stile distintivo per le loro cucine, sia professionisti dell'arredamento e architetti ambiziosi.

I visitatori potranno immergersi in un'esperienza multisensoriale, combinando intrattenimento e cultura culinaria attraverso showcooking, mostre d'arte e accattivanti masterclass.

