Asmodee protagonista a Party Like a Deejay

Asmodee Italia è orgogliosa di confermare per il terzo anno consecutivo la sua presenza a "Party Like a Deejay", l'imperdibile evento organizzato da Radio Deejay al Parco Sempione di Milano, da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025.

La partecipazione di Asmodee sarà concentrata nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno, dove ancora una volta sarà il centro dell’area "Giochi Senza Wi-Fi", uno spazio interamente dedicato al divertimento analogico, dove grandi e piccini potranno scoprire il piacere dei giochi da tavolo e party games più coinvolgenti del catalogo Asmodee.

Sul palco centrale dell’area, l’energia contagiosa di Francesco Lancia, speaker di Radio Deejay e autore del gioco da tavolo ON AIR – Play Like a Deejay, animerà sessioni di gioco coinvolgenti con titoli imperdibili come Skull, Concept, Telesketch, Sounds Fishy, Quante ne sai da 1 a 10, Exploding Kittens e Lupi Mannari di Roccascura, alcuni dei quali in versione gigante per amplificare ulteriormente il divertimento.

Tutto intorno al palco, saranno allestiti numerosi tavoli dove esperti dimostratori guideranno i partecipanti alla scoperta dei più bei giochi Asmodee, tra cui gli amatissimi Dixit, Dobble e Jungle Speed, questi ultimi due disponibili anche nelle spettacolari versioni giganti che renderanno l'esperienza di gioco ancora più emozionante e coinvolgente per i più piccoli.

"Siamo entusiasti di tornare per il terzo anno consecutivo a Party Like a Deejay," ha dichiarato Luca Cattini, Country Manager di Asmodee Italia. "Questa collaborazione con Radio Deejay rappresenta per noi una splendida occasione per celebrare il gioco in tutte le sue forme, rafforzando il legame che ci unisce alla radio più amata d’Italia. Abbiamo preparato tante novità e sorprese che renderanno questa edizione davvero indimenticabile.

Attendiamo con gioia tutti gli appassionati e i curiosi al Parco Sempione per divertirci insieme con i nostri giochi più amati e scoprire insieme nuovi modi per stare bene e divertirsi in compagnia."