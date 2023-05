Asmodee e Radio Deejay partecipano Party Like a Deejay

Asmodee Italia è pronta a fare festa con Radio Deejay e partecipa a Party Like a Deejay mettendo i propri giochi da tavolo a disposizione di tutti!





Il 10 e 11 giugno il Parco Sempione di Milano si riempie di gioco e allegria grazie al catalogo di Asmodee Italia





Asmodee Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione a PARTY LIKE A DEEJAY, l’attesissima festa di Radio Deejay, la radio più amata d’Italia, che si terrà a Milano nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno nella splendida cornice del Parco Sempione.



Dopo il successo dello scorso anno in cui ben 130mila persone si sono ritrovate per fare festa insieme, Radio Deejay ripropone anche per quest’anno PARTY LIKE A DEEJAY, una due giorni a ingresso gratuito condita da concerti, eventi e tante divertenti iniziative che vedranno la partecipazione dei simpaticissimi speaker di Radio Deejay.



A PARTY LIKE A DEEJAY, per due giorni Asmodee Italia sarà protagonista dell’area Giochi Senza Wi-Fi, un’area del Parco Sempione interamente dedicata al gioco analogico in cui saranno presenti i più bei giochi da tavolo e party games del proprio catalogo e farà ciò che gli riesce meglio: giocare e far giocare!



Asmodee Italia, infatti, metterà i giochi del proprio catalogo a disposizione di chi li andrà a trovare: regole semplicissime, partite veloci e tante risate saranno gli ingredienti chiave dei momenti passati ai tavoli di Asmodee Italia.



A tutto questo si aggiunge un palinsesto creato e condotto da Francesco Lancia, che di giochi e di intrattenimento è decisamente master e che farà provare alcuni titoli Asmodee in vere e proprie sessioni di gioco esclusive. La certezza è una sola: il tempo passato con Asmodee Italia e i suoi giochi rimarrà un ricordo indelebile all’interno di due giornate davvero speciali.



“Partecipare a Party Like a Deejay è un sogno che diventa realtà.” ha dichiarato Luca Cattini, Country Manager di Asmodee Italia, “Siamo legati a Radio Deejay sia da fan che per il rapporto con Francesco Lancia, che è un super gamer e che due anni fa abbiamo avuto il piacere e il divertimento di masterizzare in una campagna di D&D insieme a quattro comici. Ritroviamo inoltre particolare affinità di valori con Radio Deejay e con il suo pubblico e siamo davvero onorati di prendere parte a questo evento stupendo.”



La lista dei titoli presenti all’evento è ancora in via di definizione, ma sicuramente non potranno mancare i più celebri e i più recenti:





Exploding Kittens

Dobble

Dixit

Cortex

Coco Rido

Drunk Stoned or Stupid

Bunny Hops

Telesketch

Jungle Speed

Colour Brain

Inoltre, chi si fermerà a giocare ai tavoli di Asmodee Italia sarà omaggiato con delle copie di mini demo dei giochi Dobble e Cortex.

