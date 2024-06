Asmodee Italia torna a fare festa con Radio Deejay mettendo i propri giochi da tavolo a disposizione di tutti nei due giorni di festeggiamento di Party Like a Deejay!

Sabato 8 e domenica 9 giugno al Parco Sempione di Milano gioco e allegria saranno protagonisti, grazie al catalogo di Asmodee Italia

Asmodee Italia è lieta di annunciare la propria partecipazione per il secondo anno consecutivo a PARTY LIKE A DEEJAY, l’ormai tradizionale festa di Radio Deejay, la radio più amata d’Italia, che si terrà a Milano nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno nella splendida cornice del Parco Sempione e come sempre a ingresso gratuito.Dopo il successo dello scorso anno, Asmodee Italia torna a essere protagonista dell’area Giochi Senza Wi-Fi, una zona del Parco Sempione interamente dedicata al gioco analogico in cui saranno presenti i più bei giochi da tavolo e party games del catalogo Asmodee. In questa location e per due giorni consecutivi, Asmodee Italia farà ciò che gli riesce meglio: giocare e far giocare!Nell’area Giochi Senza Wi-Fi saranno infatti presenti postazioni per divertirsi con i party game più conosciuti e diventati ormai iconici, come ad esempio Dixit e Dobble, ma anche alcune entusiasmanti novità, tra cui Pero Pera, P per Pizza e tanti altri. Regole semplicissime, partite veloci e tante risate saranno gli ingredienti chiave dei momenti passati ai tavoli di Asmodee Italia.Inoltre, un fitto palinsesto di eventi di gioco gestito da Francesco Lancia, voce di radio Deejay e autore di Play Like a Deejay, il gioco da tavolo ufficiale della radio, renderà queste giornate ancora più avvincenti. Sabato 8 e domenica 9 giugno sarà infatti possibile anche a giocare a Play Like a Deejay proprio con Francesco Lancia a condurre le danze.“Siamo entusiasti di partecipare nuovamente a questa incredibile festa.”, ha dichiarato Luca Cattini, Country Manager di Asmodee Italia “Per noi è un consolidamento del rapporto che ci lega a Radio Deejay, una nuova tappa del percorso che ci ha visti partecipare alla nascita del gioco ufficiale della radio. L'anno scorso è stato incredibile e quest'anno torniamo con ancora più carica ed energia!”

Tanto relax, divertimento, omaggi per chi si fermerà a giocare e premi per i vincitori degli eventi a palinsesto coroneranno questa magnifica due giorni in compagnia. Il team di Asmodee Italia è pronto ad accogliere tutte le persone che vorranno festeggiare Radio Deejay giocando, divertendosi e vivendo bellissime avventure. Come dice il payoff Asmodee: Great Games, Amazing Stories.

Sito web ufficiale di PARTY LIKE A DEEJAY