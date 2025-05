Incidente mortale a Lucca: arrestato 29enne per la morte di Valentina Tolomei

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Lucca nella notte tra sabato e domenica. Valentina Tolomei, una ragazza di 17 anni residente a Capannori, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto mentre si trovava alla guida della sua Vespa 50 lungo via Romana.

Il conducente del veicolo, un 29enne italiano residente a Porcari, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato. L’uomo era alla guida di una Mercedes Classe A che procedeva a velocità elevata in direzione Porcari, quando ha investito lo scooter della giovane, che si stava immettendo da via Nuova di Paganico verso Lucca.

L’impatto è stato violentissimo: Valentina è stata scaraventata per diversi metri, finendo in un campo a bordo carreggiata. I soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza.

Dopo l’urto, l’automobile è finita fuori strada, terminando la corsa in un canale. I Carabinieri della compagnia di Lucca, insieme alle stazioni di Capannori e Nozzano, sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, supportati dai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Il 29enne è stato sottoposto agli esami tossicologici presso l’ospedale San Luca di Lucca: gli accertamenti hanno rilevato la presenza di alcol e sostanze stupefacenti nel sangue. Sulla base dei risultati, l’arresto è scattato all’alba di domenica. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari.

La Procura di Lucca ha aperto un’indagine per omicidio stradale aggravato e proseguono le verifiche per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro.