Miriam Leone compie 40 anni: il messaggio ai fan e una riflessione sulla gratitudine

Miriam Leone festeggia oggi, lunedì 14 aprile, i suoi 40 anni. L'attrice ed ex Miss Italia ha pubblicato un post sui social per ringraziare i fan degli auguri ricevuti e condividere una riflessione personale sul traguardo appena raggiunto. Nel video postato, girato in spiaggia al tramonto, appare insieme al marito Paolo Carullo e al figlio Orlando, nato il 29 dicembre 2023.

“Grazie a tutti per gli auguri!”, scrive accanto al filmato, in cui sorride mentre danza sulla sabbia. Poi aggiunge: “In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’irripetibilità di ogni attimo. Può sembrare nostalgico, ma non lo è...”.

Nel messaggio Miriam Leone racconta di aver fatto un bilancio della propria vita, riconoscendo il valore del momento presente: “Mi sta insegnando la forza della gratitudine e di provare a vivere con amore ogni attimo. Oggi più che mai vi sono grata per tutto questo affetto!”.

Infine, ha salutato i follower con una battuta sul nuovo decennio appena iniziato: “Los Quarentas compilation ha inizio! E voglio cominciarli così, immensamente grata!”.

Potrebbe interessarti anche:

Miss Fallaci con Miriam Leone: anticipazioni della seconda puntata in onda stasera 25 febbraio

Questa sera, martedì 25 febbraio 2025, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di "Miss Fallaci", la miniserie che racconta la vita della giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. ...