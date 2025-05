Finale Champions, Inter-PSG su maxischermo a San Siro: attesa alle stelle e biglietti in arrivo

Cresce l’attesa per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Oltre 18mila tifosi nerazzurri voleranno in Germania per sostenere la squadra, ma decine di migliaia si preparano a vivere l’emozione a San Siro, dove sarà allestito un maxischermo all’interno dello stadio.

Il Comune di Milano ha confermato l’apertura dello stadio per l’evento, replicando quanto accaduto due anni fa nella finale contro il Manchester City. L’impianto potrebbe accogliere almeno 45mila spettatori, e tra i tifosi è già partita la corsa al biglietto.

Il club nerazzurro non ha ancora ufficializzato le modalità di vendita né i prezzi dei tagliandi, ma le prime indiscrezioni indicano che saranno disponibili attraverso i canali ufficiali dell’Inter e sulle piattaforme online autorizzate. I prezzi dovrebbero essere simili a quelli applicati nella finale del 2023:

Parterre e primo anello: 20 euro

Secondo anello: 14 euro

Terzo anello: 10 euro

La comunicazione ufficiale con tutti i dettagli sui biglietti per la finale al maxischermo di San Siro è attesa a breve. Intanto, l’entusiasmo dei tifosi interisti continua a crescere, nella speranza di assistere a una notte memorabile per i colori nerazzurri.