Carlo e Camilla in Canada, visita storica: apertura del Parlamento e omaggio alla diversità

È iniziata oggi la visita ufficiale in Canada di Re Carlo III e della Regina Camilla, la prima del sovrano nel Paese nordamericano da quando è salito al trono. Nonostante la durata di soli due giorni, Buckingham Palace ha definito l'appuntamento "breve ma di grande impatto", sottolineando l'importanza simbolica e istituzionale dell'evento.

Il momento centrale sarà domani, con la partecipazione di Carlo all'apertura ufficiale del Parlamento canadese, evento che lo renderà il secondo monarca britannico, dopo la regina Elisabetta II nel 1957, a tenere il discorso che inaugura la legislatura del governo. Il re sarà affiancato dalla regina Camilla, che in questa occasione giurerà come membro del Consiglio Privato Canadese.

Oggi, la coppia reale ha inaugurato la visita con una celebrazione a Lansdowne Park, Ottawa, dedicata al patrimonio culturale e alla diversità della nazione. Il programma prevede anche un incontro ufficiale con Mary Simon, prima governatrice generale indigena del Canada, e con il primo ministro Mark Carney, recentemente eletto con il Partito Liberale.

Nel corso della giornata, Carlo e Camilla parteciperanno a un ricevimento con i governatori delle dieci province e i commissari dei tre territori, in un gesto che rafforza l’unione simbolica tra la monarchia e le istituzioni canadesi. Non sono escluse attenzioni particolari nel discorso reale a eventuali tensioni internazionali, comprese le passate dichiarazioni di Donald Trump in tema di politica commerciale.

Il ministro dell'Identità e della Cultura Steven Guilbeault ha definito il discorso del sovrano "un'occasione memorabile che celebra la democrazia canadese e le istituzioni al servizio dei cittadini", sottolineando come la visita rappresenti un momento significativo per il rafforzamento del legame tra il Canada e la Corona.