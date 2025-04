Re Carlo e la regina Camilla in visita ufficiale a Roma per quattro giorni

Re Carlo e la regina Camilla sono attesi da oggi a Roma per una visita ufficiale di quattro giorni. Il sovrano 76enne, come riportato dal Daily Mail, si presenta in "ottima forma" dopo un recente ricovero ospedaliero dovuto agli effetti collaterali delle cure anti-cancro in corso. A causa di quel malessere, Carlo aveva annullato diversi impegni pubblici, tra cui un viaggio a Birmingham.

Secondo quanto riferito da fonti al Mirror, il Re si è ristabilito dopo alcuni giorni di riposo nella residenza di Highgrove, nel Gloucestershire. Le stesse fonti sottolineano che né lui né Camilla hanno mai pensato di rinunciare al viaggio in Italia, ma che la pausa è servita per recuperare le energie. Entrambi si sarebbero detti entusiasti di partire.

Durante il fine settimana successivo al ricovero, Carlo ha ripreso le attività ufficiali, trascorrendo una settimana quasi pienamente operativa al Castello di Windsor. Il commentatore reale Phil Damper, parlando all’Express, ha confermato che il Re sembrava in forma e pronto a riprendere gli impegni ufficiali, definendo i viaggi all’estero come un’occasione utile anche per il suo benessere fisico e mentale.

Durante la permanenza a Roma, Carlo e Camilla parteciperanno a diversi appuntamenti istituzionali. Mercoledì ricorrerà il ventesimo anniversario del loro matrimonio. In programma anche una cena ufficiale offerta dal presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Non è invece prevista una visita a Papa Francesco, che si sta ancora riprendendo dopo il recente ricovero.

