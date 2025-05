Alice Campello operata a New York: Facevo fatica a camminare, lo sfogo social contro foto rubate

Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Álvaro Morata, ha recentemente affrontato un intervento chirurgico a New York. Attraverso i suoi profili social, ha condiviso la sua esperienza, rassicurando i fan sulla sua salute e denunciando le foto rubate. Mentre a Istanbul si celebra un nuovo successo sportivo, Alice riflette su questo momento delicato.

Alice Campello è stata sottoposta a un intervento chirurgico a New York. L’influencer e moglie del calciatore Álvaro Morata ha raccontato l’esperienza sui suoi profili social, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute e spiegando che si trattava di un'operazione non grave.

"In questo momento a Istanbul stanno festeggiando un altro titolo di Álvaro e del Galatasaray e mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sono stata operata da poco (niente di grave) e non mi sento ancora bene per essere lì", ha scritto Campello pubblicando lo screenshot di una videochiamata con il marito. Il calciatore, impegnato con la sua squadra, è riuscito comunque a farle sentire la propria vicinanza.

Poche ore dopo, Alice ha condiviso una storia su Instagram dove ha espresso tutta la sua indignazione per un episodio spiacevole accaduto durante la degenza. "Mi hanno operato a New York e facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle. Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti", ha raccontato l’influencer, spiegando che per fortuna le immagini non sono state pubblicate.

Senza entrare nei dettagli dell'intervento, Campello ha voluto mandare un messaggio chiaro contro la mancanza di rispetto e la violazione della privacy. "Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti", ha scritto. "Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti e bisogna rispettare di più le persone".