Morata e Alice Campello, i volti dei figli coperti sui social per scelta del calciatore

Alice Campello copre il volto della figlia Bella su Instagram perché lo chiede il padre Álvaro Morata. L’influencer lo ha spiegato rispondendo a una follower sotto un post, poi cancellato. Lo scambio è stato salvato in uno screenshot diffuso online.

La relazione tra Álvaro Morata e Alice Campello procede ormai su strade separate. Da tempo il calciatore spagnolo e l’influencer non vivono più insieme e, secondo chi segue la vicenda, le pratiche per il divorzio sarebbero già in corso. Nonostante la rottura, tra i due resterebbe un rapporto improntato al rispetto, soprattutto quando si parla dei loro figli.

Negli ultimi mesi sui profili social della coppia è cambiato qualcosa. Le immagini dei bambini continuano a comparire, ma i volti non sono più visibili. Nelle foto pubblicate su Instagram, infatti, i lineamenti dei piccoli vengono nascosti con emoji o elementi grafici che impediscono di riconoscerli.

La scelta è tornata al centro dell’attenzione dopo l’ultimo post pubblicato da Alice Campello. L’influencer ha condiviso alcune foto insieme alla figlia Bella, ma in ogni scatto il volto della bambina è coperto da un cuore o da una stella. Sotto il post non sono mancati i commenti di chi chiedeva spiegazioni.

A una follower che le domandava il motivo di quella decisione, Campello ha risposto in modo diretto. «Perché è quello che vuole suo padre e lo rispetto», ha scritto. La replica è comparsa per poco tempo: sia la domanda sia la risposta sono poi scomparse dalla pagina.

Prima che il messaggio venisse rimosso, qualcuno ha salvato lo scambio in uno screenshot. L’immagine è stata diffusa online dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha osservato come la richiesta di coprire i volti dei bambini non partirebbe dall’influencer ma dal calciatore.