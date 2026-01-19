Alice Campello e Alvaro Morata, foto dalla Spagna e vite in case diverse

Le immagini arrivate dalla Spagna raccontano una quotidianità diversa per Alice Campello e Alvaro Morata: abitazioni separate, visite ai figli e gesti che alimentano l’ipotesi di una rottura ormai concreta, in attesa di conferme ufficiali.

La conferma pubblica non è ancora arrivata, ma i segnali sulla separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata diventano sempre più evidenti. Secondo quanto riportato dai media iberici, i due avrebbero scelto di vivere in abitazioni differenti già da alcune settimane.

Il calciatore si sarebbe trasferito in una nuova casa, situata a breve distanza dall’appartamento in cui l’influencer continua a vivere con i quattro figli. Le immagini dei paparazzi mostrano Morata mentre raggiunge la vecchia abitazione per prendere Leonardo e accompagnarlo poi nella sua nuova dimora.

La scena è stata immortalata in un giorno particolarmente significativo per la famiglia: il terzo compleanno della piccola Bella. Morata avrebbe atteso sul marciapiede, limitandosi a suonare al citofono senza entrare, un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli osservatori.

Dopo essersi cambiato nella nuova abitazione, il calciatore è tornato con il bambino per partecipare ai festeggiamenti della figlia. Poco più tardi, però, ha lasciato nuovamente l’appartamento, questa volta da solo, facendo ritorno alla sua nuova casa.

Il distacco appare ancora più evidente se si ripensa al recente passato. Dopo il rientro in Italia, la coppia aveva scelto un elegante appartamento nel centro di Milano, mostrato anche sui social da Alice, dando l’impressione di avere superato le tensioni dell’estate precedente.

Con l’inizio del nuovo anno, però, i rumors su una presunta relazione parallela del calciatore, poi smentita dalla stessa Campello, hanno riacceso le voci di crisi. Oggi i due conducono una quotidianità separata, mantenendo un legame soprattutto per i figli.

Al momento, tra Alice Campello e Alvaro Morata manca ancora una dichiarazione ufficiale che chiarisca la natura definitiva della loro scelta, mentre le immagini continuano a raccontare una distanza ormai visibile.