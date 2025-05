Manicure casalinga: quali strumenti non possono mancare

Le mani sono uno dei simboli della bellezza femminile e della sensualità. Averle curate e impeccabili diventa quindi essenziale non solo per valorizzare il proprio aspetto e dare risalto alla propria immagine, ma anche per garantire salute e resistenza alle unghie.

Lo si può fare recandosi regolarmente presso un centro estetico specializzato, oppure tramite una manicure casalinga ben eseguita e costantemente ripetuta nel tempo.

Per ottenere risultati eccellenti sotto ogni punto di vista e del tutto simili a quelli di un’estetista, oltre ad imparare al meglio la tecnica corretta, è anche fondamentale dotarsi di strumenti base e altri più avanzati, come ad esempio la fresa unghie, che possono fare nettamente la differenza nella qualità del trattamento domestico.

In questo articolo vediamo qual è l’attrezzatura necessaria per eseguire una manicure casalinga a regola d’arte.

Strumenti base

Chi desidera eseguire una manicure casalinga semplice e ordinata deve dotarsi di alcuni strumenti base essenziali. Tra questi, c’è ovviamente la lima per unghie, utile per accorciare e dare forma al bordo, che può essere con grana media o fine a seconda dello spessore e della durezza dell’unghia da trattare.

Molto importante anche il buffer, uno strumento che serve a opacizzare delicatamente la superficie e a rendere l’unghia liscia e uniforme, così da prepararla per l’applicazione di smalto, gel o semipermanente.

Le spingicuticole, che possono essere in legno o in acciaio, servono a sollevare delicatamente le cuticole, mentre le tronchesine a eliminare le pellicine in eccesso.

Che si scelga di applicare uno smalto tradizionale, un semipermanente o un gel, è sempre consigliato dotarsi sempre di base, colore e top coat per sigillare il lavoro e garantire la durata.

Per una beauty routine settimanale dedicata alle mani, infine, occorre una bacinella per ammollo, utile per ammorbidire la pelle, e disinfettante e salviettine per l’igiene degli strumenti e delle mani.

Strumenti avanzati

Tra gli accessori più avanzati per eseguire una manicure casalinga a un livello professionale c’è la fresa, uno strumento elettrico che utilizza punte rotanti in ceramica o carburo con diverse finalità: rimuovere in modo sicuro e veloce lo smalto semipermanente o il gel, levigare la superficie dell’unghia, pulire cuticole e margini o preparare la zona per una eventuale ricostruzione.

Un prodotto extra molto utile, soprattutto per trattamenti superiori simili a quelli eseguiti nei centri, è la lampada UV/LED, che serve a polimerizzare gel o smalti semipermanenti attraverso l'esposizione a raggi ultravioletti, permettendo di creare manicure durevoli e resistenti.

Indispensabili sono anche le pinzette (curve o a punta fine), ideali per applicare con precisione tip adesivi, strass, paillettes e sticker e il gel costruttore per la ricostruzione o il rinforzo dell’unghia naturale fatta ad hoc. Fanno parte di questa categoria anche i pennelli sottili che, a seconda della forma (punta fine, angolata, piatta) vengono utilizzati per eseguire sull’unghia decorazioni a mano libera, dettagli 3D con gel painting o gel colorati ed effetti sfumati, garantendo la massima precisione durante la l’esecuzione.

Rispetto a quelli base, questi strumenti richiedono una maggiore pratica, ma permettono anche di ottenere unghie quasi professionali anche a casa.