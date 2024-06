Quali farmaci possono essere acquistati online e come fare

Chi deve acquistare farmaci, ma non ha tempo di recarsi in farmacia, può oggi affidarsi al web e alle cosiddette farmacie online. Specializzate nella vendita di farmaci, dispositivi medici, prodotti per il corpo, integratori e via dicendo, offrono la possibilità di acquistare in pochi click ciò di cui si ha bisogno, senza dover uscire di casa e perdere tempo prezioso.

Quando si decide di acquistare un prodotto sfruttando una di queste piattaforme, è importante optare per quelle più note e affidabili, nonché in possesso di autorizzazione da parte del Ministero della Salute, come Amica Farmacia. Inoltre, è importante ricordare che non tutti i farmaci possono essere acquistati online.

Andiamo dunque a scoprire che cosa si può comprare su questi eCommerce e come procedere per non commettere errori.

Farmaci acquistabili online: quali sono

In Italia, le farmacie autorizzate hanno la possibilità di vendere farmaci e altri prodotti tramite web dal 2015. Tale opportunità è regolamentata dal Decreto Legge 19/2014, il quale attua la Direttiva Europea 2011/62/CE. Tale possibilità non riguarda però tutte le categorie di farmaci. In particolare, a essere esclusi sono tutti quelli che necessitano di ricetta medica.

Chi desidera acquistare un medicinale tramite il proprio eCommerce di fiducia può dunque ordinare esclusivamente farmaci per uso umano o veterinario senza obbligo di ricetta, ossia:

OTC (Over The Counter) : più comunemente conosciuti come “farmaci da banco”, sono quelli formulati per l’automedicazione, liberamente acquistabili e non rimborsabili dal SSN;

: più comunemente conosciuti come “farmaci da banco”, sono quelli formulati per l’automedicazione, liberamente acquistabili e non rimborsabili dal SSN; SOP: sono i farmaci non soggetti a prescrizione medica, i quali devono essere richiesti e consigliati dal farmacista.

Queste due categorie includono una vasta gamma di farmaci, i quali vanno dagli antinfiammatori ai decongestionanti, passando per quelli per tosse e mal di gola, scottature, punture di insetto, reflusso gastrico e molto altro.

Non solo medicinali

Visitando un eCommerce farmaceutico, ci si rende subito conto che i farmaci non sono gli unici prodotti in vendita. La scelta è in realtà molto ampia e comprende:

prodotti omeopatici;

solari;

prodotti per la cura del corpo;

articoli di make-up;

articoli per l’infanzia;

prodotti dietetici;

integratori;

accessori e alimenti per animali;

dispositivi medici.

Naturalmente, ogni negozio online può offrire una diversa selezione di prodotti, escludendo alcune categorie o, al contrario, aggiungendone alcune a quelle sopraccitate.

Come acquistare un farmaco su internet

Acquistare un farmaco – ma anche qualsiasi altro prodotto – online è davvero facile. Per prima cosa, è necessario individuare un eCommerce farmaceutico autorizzato, il quale esponga, su ogni pagina del sito, il logo del Ministero della Salute. Laddove l’autorizzazione riguardasse anche i farmaci a uso veterinario, i loghi esposti dovrebbero essere due.

Il secondo passaggio consiste nel cercare i prodotti di cui si ha bisogno e nell’aggiungerli al carrello della spesa. Uno dei vantaggi offerti dalle farmacie che vendono tramite web è dato dalla possibilità di tenere d’occhio e sfruttare subito sconti e promozioni.

Terminato l’acquisto, si può procedere immediatamente con il pagamento, il quale, a seconda della farmacia scelta, potrà essere effettuato tramite carte di pagamento, wallet digitali, bonifici, contrassegno o altri metodi. Fatto questo, non resta altro da fare che attendere il corriere.