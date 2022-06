Organizzare un torneo di videogames in casa: quali giochi non possono mancare

Desideri organizzare un torneo di videogames in casa, ma non sai quali giochi non possono mancare? Non solo ti mostreremo l’elenco completo dei titoli più competitivi, ma ci teniamo a darti qualche informazione utile su come funziona e come organizzare un campionato tra amici.

Chiariamo che seppur abbiamo scritto “giochi competitivi”, l’idea è quella di trascorrere qualche ora di puro relax e divertimento, senza dover litigare o creare inutili discussioni per una giornata che dev’essere finalizzata a passare del tempo con i propri migliori amici.

Organizzare un torneo di videogames in casa: 7 titoli imperdibili

Fifa 22: gli amanti di calcio non potrebbero rinunciare a FIFA. Il titolo è stato elaborato e pubblicato da EA Sports, per le piattaforme più note, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S, Windows, Google Stadia e Nintendo Switch. È possibile organizzare un torneo in local (offline), dove ogni giocatore potrà scegliere il suo team preferito con cui competere al torneo. Rocket League: ideato da Psyonix Studios, ha raggiunto l’apice del successo da quando è divenuto free to play, nonché dal 23 settembre dell’anno 2020. È possibile anche in questo caso, sfruttare la modalità coop offline, selezionando il torneo a proprio piacimento e trascorrere qualche ora di divertimento. Call of Duty: Black Ops Cold War: il gioco di guerra che negli ultimi tempi ha impazzire tutti. Online a parte, il titolo è giocabile anche a schermo condiviso con i propri amici. È sufficiente selezionare multiplayer locale per poter “andare in guerra”, insieme ai tuoi amici e compagni di squadra preferiti. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown: dalla serie picchiaduro su piattaforma PS4, non potevamo non citare Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Un bel connubio tra un tuffo nel passato (anni 90’) e un gioco moderno e completamente rinnovato. Mortal Kombat 11: in modalità multi player offline, potrai goderti un bel torneo in cui ogni amico si sceglie un proprio personaggio e poi, via al combattimento! Streets of Rage 4: un altro gioco picchiaduro in lista, ma questa volta sembrerà di esser tornati ai giochi retro anni 90’ e anche qualcosa meno, quando ancora non esistevano neppure le console odierne, bensì piattaforme di vecchissima generazione come Sega Saturn. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: in mezzo agli appassionati di videogiochi impossibile che non ce ne sia almeno uno amante dello skate. Il titolo Tony Hawk è ispirato al vero Anthony Frank Hawk, che oltre ad essere uno skater è anche attore ed imprenditore degli Stati Uniti d’America.

Come organizzare un torneo di videogiochi a casa semplicemente

Oltre a procurarvi tutti i giochi che vi mancano, dovrete anche pensare alla cena.

Cene a parte, è giunta l’ora di poter preparare il torneo di videogiochi tanto atteso da te e dai tuoi amici. In base al numero di partecipanti, scegliete uno dei giochi che più vi aggrada, magari stabilitelo anticipatamente al giorno stesso, così da evitare inutili perdite di tempo.

Se siete tanti, potreste organizzarvi con più console e fare più tornei nello stesso giorno. Scelta la tipologia di organizzazione, prendi un foglio di carta e stabilisci la modalità: eliminazione diretta + gironi, campionato a punti o semplicemente partite ad eliminazione diretta.

Tale modalità dipende da quanti siete e da quanto vorreste che duri la giornata. È chiaro che le partite ad eliminazione dirette sono più veloci rispetto al campionato a punti, oppure alle partite in cui sono previsti gironi (specialmente nel calcio quando vi è sia l’andata che il ritorno).

Se voleste rendere il torneo più avvincente, potreste stabilire di mettere in palio dei premi, in modo tale che si percepisca nell’aria, un clima di reale competizione e non solamente divertimento.

