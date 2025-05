Inaugurata la Cittadella della Salute alla Croce Rossa di Albiano Magra: prevenzione continua e specialisti in prima linea

È stata ufficialmente inaugurata ad Albiano Magra, presso la sede del Comitato della Croce Rossa Italiana, la nuova Cittadella della Salute, un progetto nato per promuovere la prevenzione sanitaria in modo continuativo e strutturato. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e di altri importanti enti e associazioni nazionali.

Al taglio del nastro erano presenti l’avvocato Giacomo Bugliani, presidente della Prima Commissione regionale, in rappresentanza della Regione, il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il suo vice Roberto Cipriani e la presidente del Consiglio comunale Giada Moretti. Presenti anche i vertici della Croce Rossa: il presidente Marcello Lo Presti, la vicepresidente Rita Peroni, Francesco Mandorli di Unitalsi, e un nutrito gruppo di volontari.

La cerimonia ha coinciso con una maxi giornata dedicata alla prevenzione medica, che ha visto la partecipazione di numerosi specialisti di fama nazionale. Tra questi: la dottoressa Silvia Toni, responsabile di Diabetologia ed Endocrinologia del Meyer di Firenze; il professor Giovanni Orlandi, neurologo e responsabile clinico della rete ictus toscana; il professor Ferruccio Bonino, epatologo e scopritore dei virus dell’epatite B, C e D; il dottor Mario Valli, direttore del Dipartimento oncologico dell’Ospedale Santa Margherita di Torino; il dottor Ezio Szorenyi, presidente AIL Massa Carrara e specialista in nefrologia e tossicologia; il dottor Giovanni Pesenti Barili per l’ortopedia; i farmacisti Roberto e Giovanni Silvestri; la nutrizionista Elisa Baldini; e gli infermieri Rebecca Del Re e Daniele Calevro.

I partecipanti hanno potuto sottoporsi a test gratuiti per colesterolo, epatite C e altre patologie. L’evento ha avuto un grande riscontro di pubblico e ha permesso di individuare numerosi casi clinici, anche di grave entità.

«Questa giornata rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione collettiva – ha dichiarato l’avvocato Bugliani – perché mai come oggi la sanità ha bisogno di puntare sulla prevenzione. La Croce Rossa, con i suoi volontari, offre un contributo fondamentale alla salute pubblica».

Il presidente Marcello Lo Presti ha sottolineato l’intento del progetto: «Dopo tre anni di screening gratuiti abbiamo voluto consolidare questa esperienza creando la Cittadella della Salute. Oggi possiamo contare sulla disponibilità di trenta specialisti volontari per offrire una prevenzione sistematica e non più sporadica».

Il professor Bonino ha evidenziato il valore scientifico dell’iniziativa, richiamando uno studio condotto in Lunigiana in collaborazione con il CNR e l’Università di Pisa, recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Healthcare. Lo studio ha dimostrato la fattibilità e sostenibilità di uno screening di popolazione su larga scala per le malattie epatiche non alcoliche.

«Questi dati aprono la strada a nuovi modelli di prevenzione – ha concluso Bonino – e iniziative come la Cittadella della Salute rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la diagnosi precoce, la cura e ridurre i costi per il sistema sanitario».