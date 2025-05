Settimana della Croce Rossa ad Albiano Magra: maxi giornata di prevenzione e inaugurazione della cittadella sanitaria

Home / Social News / Settimana della Croce Rossa ad Albiano Magra: maxi giornata di prevenzione e inaugurazione della cittadella sanitaria

Albiano Magra celebra l’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, con una Settimana della Croce Rossa ricca di eventi, culminando sabato 10 maggio con l’inaugurazione della Cittadella per la prevenzione non occasionale presso la sede del Comitato CRI di Albiano Magra e una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria a 360 gradi.

Nella giornata clou saranno disponibili visite gratuite su appuntamento al numero 0187415493 per numerose specialità: visita senologica per la prevenzione del tumore alla mammella, screening per il diabete infantile e adulto, consulti pediatrici, endocrinologici, nutrizionali, epatologici, gastroenterologici, internistici, nefrologici, ortopedici, controllo di pressione arteriosa, peso, altezza, udito, circonferenza addominale e test per l’Epatite C.

Gli eventi in programma iniziano martedì 6 maggio con una lezione aperta sulle manovre salvavita pediatriche, seguita mercoledì 7 da un incontro dell’Accademia Popolare sul tema “Ipazia di Alessandria” con il Prof. Vittorio D’Auria, accompagnato dalla proiezione di un filmato sulla storia della Croce Rossa. Giovedì 8 maggio, dalle 16:30, si terrà la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera, gli inni e l’“Atto di Fede del volontario CRI”, musicato dal Maestro Andrea Baroni, seguiti dalla distribuzione degli attestati ai partecipanti dei corsi, tra cui i bambini del progetto “8/13”.

La nuova cittadella nasce dall’esperienza accumulata in tre anni di giornate gratuite di prevenzione con oltre 3.000 visite effettuate grazie alla collaborazione di più di 40 specialisti volontari. L’iniziativa è frutto del lavoro del presidente Marcello Lo Presti e di uno staff supportato dal prof. dott. Ferruccio Bonino, epatologo di fama internazionale, responsabile scientifico delle giornate e autore di una recente ricerca pubblicata su Healthcare, sviluppata in collaborazione con CNR e Università di Pisa, utilizzando strumentazione diagnostica portatile di ultima generazione.

La cittadella sarà punto di riferimento per screening e diagnosi precoci su larga scala. Nella più recente giornata di prevenzione, la reumatologa Dott.ssa Laura Bazzichi ha individuato diversi casi di artrite, artrosi infiammatoria e fibromialgia, dimostrando il valore concreto di questo approccio continuativo.

Il Comitato CRI di Albiano è già attivo con un patronato, un ambulatorio infermieristico e prelievi ASL, trasporti sanitari e sociali, distribuzione farmaci, corsi HACCP, uso DAE, disostruzione pediatrica e formazione scolastica. Il progetto della cittadella amplia ulteriormente l’impegno verso una prevenzione non occasionale, accessibile e costante per tutta la comunità.

Giornata di prevenzione gratuita alla Croce Rossa di Albiano Magra per il Giubileo della Sanità

Il Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra, guidato dal presidente Marcello Lo Presti, organizza per il 5 aprile una giornata di prevenzione sanitaria gratuita, in concomitanza con il Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità previsto a Roma il 5 e 6 aprile 2025.

Arriva alla Croce Rossa di Albiano in Lunigiana l'officina del cuore evento di prevenzione cardio vascolare

IlDott. Maurizio Cecchinispecialista in Cardiologia e Medicina d’Urgenza Presidente della‘’Cecchini cuore onlus’’ di Pisa arriva in Lunigiana e precisamente nella sede del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra in Lunigiana – Massa Carrara di via Don Pietro Corsini 77 meglio nota come la ‘’ cittadella della salute’’.

Modernissimo pulmino sopratutto per trasporti disabili inaugurato dalla Croce Rossa di Albiano Magra

Grande festa con folla da stadioal Comitato dellaCroce Rossa di Albiano Magra Lunigiana – Massa Carrara- per l’inaugurazione di unulteriore modernissimo pulmino ma ultra moderno e super accessoriato da nove posti soprattuttoper trasportoanche disabili.