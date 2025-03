Trieste: Donna trovata morta in casa con gola tagliata, fermata una sospettata

Oggi, 31 marzo 2025, intorno alle 13, una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via delle Beccherie 7, nell'ex ghetto ebraico di Trieste, vicino a Piazza Borsa. Il corpo presentava una profonda ferita alla gola. A scoprire il cadavere è stata una guardia giurata, che ha immediatamente allertato le autorità.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la scientifica, che hanno isolato l'area e avviato le indagini, analizzando le numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Poco dopo, una donna sospettata dell'omicidio è stata fermata dalle forze dell'ordine dopo un inseguimento in auto per le vie della città.

Trieste, fuga di monossido in una palazzina: morto un turista austriaco, diversi intossicati - Un turista austriaco di circa 60 anni ha perso la vita a Trieste a causa di una fuga di monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 30 dicembre 2024 al quarto piano di una palazzina situata in via Crispi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e prestare soccorso agli eventuali intossicati.

Fine Vita - Martina Oppelli denuncia l'Asl di Trieste per tortura - Affetta da sclerosi multipla progressiva, Martina Oppelli ha portato la sua richiesta di suicidio assistito anche nelle sedi penali, tramite il collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni coordinato dall’avvocata Filomena Gallo. Attualità - Dopo aver visto nuovamente respinta la sua richiesta di assistenza per il suicidio assistito, Martina Oppelli ha presentato un esposto alla procura di Trieste per rifiuto di atti d'ufficio e tortura nei confronti dei medici dell’azienda sanitaria friulana.

Trieste - aggrediti dopo aver rifiutato prestazioni sessuali: 4 giovani feriti - uno è grave - Al momento sono in corso le indagini per accertare esattamente la dinamica e risalire agli aggressori. I quattro feriti sono due maggiorenni e due minorenni Attualità - Quattro giovani pakistani feriti, due dei quali accoltellati e uno in condizioni più gravi.