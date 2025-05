Formula 1 GP Monaco 2025: Trionfo di Lando Norris, Classifica Mondiale Stravolta

Lando Norris conquista il Gran Premio di Monaco, ottava tappa del Mondiale di Formula 1, con una prestazione impeccabile che lo rilancia nella corsa al titolo. Il pilota britannico della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Charles Leclerc su Ferrari e al compagno di squadra Oscar Piastri, autore di un'altra gara solidissima. Il quarto posto va a Max Verstappen, inizialmente in testa, seguito da Lewis Hamilton, oggi quinto. Ordine d’arrivo del GP di Monaco Ecco la classifica finale del Gran Premio disputato domenica 25 maggio 2025: 1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. Isack Hadjar (Racing Bulls)

7. Esteban Ocon (Haas)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Carlos Sainz (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

17. Yuki Tsunoda (Red Bull)

18. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Classifica Piloti aggiornata Dopo il successo a Monaco, la lotta al vertice si fa ancora più serrata. Oscar Piastri resta leader, ma con soli tre punti di vantaggio su Norris: 1. Oscar Piastri (McLaren) - 161 punti

2. Lando Norris (McLaren) - 158

3. Max Verstappen (Red Bull) - 136

4. George Russell (Mercedes) - 99

5. Charles Leclerc (Ferrari) - 79

6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 63

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 48

8. Alexander Albon (Williams) - 42

9. Esteban Ocon (Haas) - 20

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 15

11. Lance Stroll (Aston Martin) - 14

12. Carlos Sainz (Williams) - 12

13. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) - 10

14. Pierre Gasly (Alpine) - 7

15. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - 6

16. Oliver Bearman (Haas) - 6

17. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) - 4

18. Fernando Alonso (Aston Martin) - 0

19. Jack Doohan (Alpine) - 0

20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - 0

21. Franco Colapinto (Alpine) - 0 Classifica Costruttori 2025 Con la doppietta di oggi, la McLaren rafforza la propria leadership nella classifica costruttori: 1. McLaren - 319 punti

2. Mercedes - 147

3. Red Bull - 143

4. Ferrari - 142

5. Williams - 54

6. Haas - 26

7. Racing Bulls - 22

8. Aston Martin - 14

9. Alpine - 7

10. Kick Sauber - 6

