Atalanta-Parma Serie A, oggi 25 maggio: orario, formazioni ufficiali e dove vedere la partita in TV

L'Atalanta torna protagonista davanti al proprio pubblico per l'ultima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 maggio, i nerazzurri ospitano il Parma al Gewiss Stadium con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. La squadra di Gian Piero Gasperini, già certa della qualificazione alla prossima Champions League grazie al terzo posto, punta a chiudere la stagione con una vittoria.

Probabili formazioni e dettagli della sfida

Il Parma, allenato da Cristian Chivu, arriva a Bergamo dopo il pareggio contro il Napoli e cerca punti fondamentali per la permanenza nella massima serie. Entrambe le squadre scenderanno in campo con moduli speculari, ma con motivazioni diverse.

Atalanta (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu

Dove vedere Atalanta-Parma in diretta

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirla in diretta TV tramite smart TV compatibili oppure in streaming su dispositivi mobili, tablet, PC e attraverso l’app ufficiale della piattaforma.