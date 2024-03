GP Bahrain 2024 F1: Orari Qualifiche e Dove Vederle in TV e Streaming

Il Gran Premio di Bahrain 2024 segna l'inizio della nuova stagione di Formula 1, con le qualifiche previste per oggi, venerdì 1 marzo. Ferrari e McLaren si presentano al via con rinnovate ambizioni, dopo un avvio complicato nel Mondiale 2023, e puntano a ridurre il distacco dal campione in carica Max Verstappen. Le qualifiche rappresentano un momento cruciale per definire la griglia di partenza della gara, con Alpine, Aston Martin e AlphaTauri pronte a sorprendere come outsider.

Orari e Dove Seguire le Qualifiche

Le qualifiche del GP di Bahrain inizieranno alle ore 17:00 italiane e saranno suddivise in tre fasi: Q1, Q2 e Q3. La lotta per la pole position avrà inizio alle 17:48, salvo ritardi dovuti a bandiere rosse o altri impedimenti.

In TV: La diretta delle qualifiche sarà disponibile su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). TV8 trasmetterà le qualifiche in differita a partire dalle 21:55.

In Streaming: Gli appassionati potranno seguire le qualifiche in diretta streaming tramite l'App SkyGo, per gli abbonati Sky, e NOW, il servizio streaming on demand. Inoltre, TV8.it offrirà la possibilità di vedere le qualifiche in differita, in contemporanea con la trasmissione televisiva.

Aspettative e Sfide

La stagione 2024 si preannuncia ricca di sfide, con Ferrari e McLaren che mirano a interrompere il dominio di Max Verstappen e Red Bull. Ferrari, in particolare, ha mostrato segnali di crescita durante i test pre-stagionali, suscitando ottimismo per un possibile ritorno al successo. McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, si presenta anch'essa rafforzata e pronta a competere ai vertici.

La Formula 1 torna quindi in pista con il GP di Bahrain, promettendo emozioni e colpi di scena fin dalle qualifiche. Gli appassionati potranno seguire ogni momento del weekend di gara, dalla lotta per la pole position fino alla bandiera a scacchi, attraverso le varie opzioni di trasmissione disponibili.